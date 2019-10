Politie geeft video vrij van autopyromaan Haaksbergen: 'Impact is nog steeds enorm'

Het wrak van een van de in brand gestoken auto's in Haaksbergen (Foto: Dennis Bakker/News United)

Robert de Boer van Uitvaartcentrum Startman windt er geen doekjes om. De gevolgen van de reeks autobranden begin vorige maand in Haaksbergen zijn tot op de dag van vandaag in volle hevigheid voelbaar. "De impact is enorm. Groter dan we konden vermoeden toen we die nacht naar onze brandende wagen stonden te kijken. We slapen er nog steeds slecht van. Je schrikt van ieder geluidje bent alert op alles wat er in de straat gebeurt."

De politie geeft vanavond in het RTV Oost-opsporingsprogramma Onder de Loep beelden vrij van de pyromaan, die in Haaksbergen in één nacht zeven auto's in vlammen deed opgaan.

Nog dezelfde nacht bestudeerde de Haaksbergenaar samen met de politie de beelden van de beveiligingscamera. Daarop is te zien hoe een man doodgemoedereerd op zijn fiets komt aanrijden met voorop een soort van krat. Hij loopt wat rond en plaatst een vuilcontainer naast de auto die voor het uitvaartcentrum aan De Werfheegde geparkeerd staat. Als hij kort daarop vertrekt, staat de Mercedes binnen de kortste keren in lichterlaaie.

Het gezicht van de dader is weliswaar niet te zien, maar zijn postuur en vooral zijn ietwat kenmerkende loopje bieden het rechercheteam, dat de reeks autobranden onderzoekt, aanknopingspunten. Bovendien blijkt er sprake van twee getuigen, die rond de brand bij het uitvaartcentrum passeerden. De politie is nu op zoek naar deze twee getuigen, die mogelijk cruciale informatie hebben.

In veiligheid gebracht

Nadat ze die nacht de brand hadden ontdekt, vluchtten Robert en echtgenote Esther in allerijl naar buiten. Samen met hun drie kinderen en hun Engelse bulldog Bertus. "Op zo'n moment spoken er echt allerlei scenario's door je hoofd." Vooral over de waarom-vraag. "We werken natuurlijk in een niet-alledaagse branche. Probeert je werk zo goed mogelijk uit te voeren, maar wellicht voelde zich iemand door ons te kort gedaan?"

'Yes!'

Pas toen Robert van de brandweermannen hoorde dat er op hetzelfde moment iets verderop meerdere autobranden woedden, werden hij en zijn vrouw gerustgesteld. "Toen ik 'yes!' riep, zei die brandweerman: 'Ik begrijp je volkomen'. We hadden nu immers het idee dat de actie niet op ons persoonlijk was gericht. Dat was ook wat de politie naderhand telkens tegen ons zei: dat we ons daarover niet ongerust moesten maken. Diep in mijn hart geloofde ik ook niet dat de brand bewust bij ons was gesticht. Maar toeval bestaat niet en in je hart wil je toch alles uitsluiten. Eigenlijk weet je het pas honderd procent zeker als de dader wordt gepakt."

Grote schade

De schade bleef niet beperkt tot de auto. Ook de bestrating, tuin en het woonhuis liepen averij op. Er was volgens Robert nog een geluk bij een ongeluk. "Dat wij de eerste waren in de reeks branden. Wat als wij de laatsten op zijn route waren? Als de brandweer juist op het moment dat bij ons brand uitbrak elders aan het blussen was, had ik het nog moeten zien. Waren dan de vlammen niet overgeslagen op ons woonhuis? We zijn overigens lovend over het optreden van brandweer en politie: die hebben uiterst adequaat gehandeld."

'Boek sluiten'

Los van de emotionele gevolgen van de brand zit het stel ook nog met de materiële schade. De Mercedes V-klasse uit 2016 is total loss. "En aangezien verzekeraars slechts de dagwaarde uitkeren, schieten we er financieel behoorlijk bij in. We hebben niettemin onlangs een akkoord bereikt met de verzekeraar. We hebben immers een bedrijf en moeten verder. In de nacht van de brand lagen hier geen personen opgebaard, maar de dag erna kregen we meteen alweer vier meldingen van overlijden binnen. We willen dit boek daarom sluiten."

Beelden bij RTV Oost

Het boek sluiten lijkt onmogelijk zolang de pyromaan niet is gepakt. Justitie heeft nu de beveiligingsbeelden van het uitvaartcentrum vrijgegeven. Vanavond worden ze getoond in het RTV Oost-programma Onder de Loep.

Markant loopje

Robert heeft goede hoop dat het leidt tot aanhouding van de autopyromaan, waarmee de rust in Haaksbergen zou terugkeren. Want zolang de brandstichter nog vrij rondloopt, slapen hij, echtgenote Esther en hun drie kinderen slecht, zo vreest hij.

De dader kijkt weliswaar niet recht in de camera, maar er zijn wel andere markante kenmerken waardoor hij zou kunnen worden ontmaskerd. Zo rijdt hij op een opvallende fiets en is hij klein van postuur. Vooral zijn kenmerkende loopje biedt mogelijk aanknopingspunten. Robert: "Ik hoorde van de recherche dat gedragstherapeuten momenteel zijn loopje analyseren. Want hij schijnt tijdens het lopen een typisch trekje te hebben."

Alle scenario's open

Robert zelf vermoedt dat de autopyromaan uit Haaksbergen komt. "Althans, dat zei ik tegen de politie. Vooral omdat hij ter plaatse goed bekend lijkt. Ook als het gaat om de situatie rond ons uitvaartcentrum. Maar de politie zegt daar nog niet zo zeker van te zijn. Het kan immers zijn dat hij de situatie vooraf in kaart heeft gebracht. En dat hij per fiets arriveerde, zegt volgens de politie ook niets. Ze houden daarom alle scenario's open."