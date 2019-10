UIT-TIPS voor komend weekend

Onderwijsbeurs Zwolle

Weet je nog niet wat je wilt gaan studeren? Op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019 staan de IJsselhallen in Zwolle volledig in het teken van Onderwijsbeurs Noordoost. Jij en duizenden andere jongeren doen tijdens hét studiekeuze-evenement inspiratie op voor de toekomst.

Onderwijsbeurs (Foto: Alexas Foto's)



Gezondheidsfair Lemelerveld

Vrijdag 4 oktober(16.00 – 20.00 uur) zet Kulturhus Lemelerveld de deuren weer wagenwijd open voor hun jaarlijkse open huis. Ditmaal als thema: Gezondheidsfair. Alles op het gebied van gezondheid en bewegen in de breedste zin van het woord. Verschillende demonstraties van Koersbal, gym en Tai chi tot en met gezonde hapjes uit het eetcafé!

Tai Chi (Foto: Kalhh (Pixabay))

Hardenberg Proeft!

De Markt in Hardenberg is zaterdag 5 en zondag 6 oktober het toneel voor Hardenberg Proeft! Verschillende restaurants, streekproductenwinkels; de kaasboer, de bakker, de lokale wijnboer en anderen laten je graag hun unieke producten proeven en beleven. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor muziek, een sfeervolle entourage en zijn er activiteiten voor de kinderen!





Hardenberg proeft (Foto: RTV Oost)





OnderdijksRun Kampen

Loop zaterdag 5 oktober mee met de zesde editie van de OnderdijksRun in Kampen en haal geld op voor het goede doel! Dit jaar met een nieuwe route door de wijk. (Je kunt inschrijven tot 1 oktober 2019 of tot de limiet van 1000 deelnemers is bereikt)

Afstanden: 21 km, 15 km, 10 km, 5 km, 1000m en Kidsrun.

Onderdijksrun Kampen (Foto: ANP)

Herfstfair in Hellendoorn

Tot en met zondag 6 oktober is er een Herfstfair in Schuilenburg in Hellendoorn met een prachtig aanbod van standhouders en veel producten die te maken hebben met het buitenleven en natuurlijk met de herfst. Denk aan mooie kachels en vuurkorven, kaarsen, prachtige vesten en stoere laarzen. Maar het is ook de tijd om het weer gezellig te maken in het huis met mooie woonaccessoires en vele lekkernijen.

Herfstfair (Foto: Suju foto (Pixabay))



