Trio op jacht naar champagne: mannen en vrouw stelen tientallen flessen bij regionale supermarkten

Hebben ze een feestje te vieren? Je kunt het je afvragen bij het bekijken van de bewakingsbeelden van een vrouw en twee mannen die afgelopen juli in Raalte, Zwolle en het Gelderse Warnsveld in totaal tientallen flessen champagne hebben gestolen bij supermarkten. Er zijn duidelijke beelden van de winkeldieven.

De werkwijze van het trio is in Zwolle en Raalte hetzelfde. De drie komen gezamenlijk de winkel binnen en splitsen zich dan op. Een van de mannen draagt steeds een bodywarmer die vermoedelijk is geprepareerd voor de champagnediefstal. Hij gaat zijn eigen weg en de andere man en de vrouw gaan dan met een winkelmandje naar de drankenafdeling.

Blauwe bodywarmer

Daar worden de flessen eerst in het mandje gedaan, waarna de drie zich op een andere plek in de supermarkt herenigen. Zoveel mogelijk buiten het zicht van de camera's, personeel en andere winkelende mensen verdwijnen de flessen feestdrank onder de blauwe bodywarmer van de man.

Na het bezoek aan de supermarkten in Raalte en Zwolle gaan de twee mannen zich enkele dagen later nog te buiten aan champagnediefstal in Warnsveld. Daar stelen ze twaalf flessen. De totale schade loopt in de honderden euro's.

Dieven kijken recht in de camera

In de supermarkt in Raalte gaan ze achter een pilaar staan en houdt de vrouw de omgeving goed in de gaten tijdens het 'beladen' van de man met de champagneflessen. Tijdens die actie geven ze -vast onbedoeld- een goed beeld voor de opsporing.

Tips?

Wie herkent de vrouw en de mannen? Wie weet waar ze in juli (samen, alleen of met anderen) verbleven en waar ze nu zijn?

Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link