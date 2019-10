Vrouw in Zwolle op straat van tas beroofd door passerende fietser

Wie was getuige van de straatroof in de Holtenbroekerweg? (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Een 32-jarige vrouw uit Zwolle is op donderdag 26 februari op straat tijdens het fietsen beroofd van haar tas door een fietser die haar inhaalde. Mogelijk is een groep hardlopers getuige geweest van de diefstal. De politie wil graag informatie om de dader op te sporen.

De beroving gebeurde rond 21.30 uur op de Holtenbroekerweg in Zwolle. Het slachtoffer had die donderdagavond gewerkt in een winkel in de stad en was op weg naar huis.

tekst gaat verder onder de video

Ze had haar zwarte tas in een kratje voor op de fiets gestopt. In de Holtenbroekerweg kreeg ze ineens een hare duw van een passerende fietser. Terwijl ze haar evenwicht probeerde te houden griste die fietser de tas uit het kratje en reed door in de richting van de Zwartewaterallee.

Voor ongeveer 1500 euro schade

In de tas van het slachtoffer zaten onder meer haar zwarte Samsung 8 Galaxy Note, rijbewijs, identiteitspapieren, contant geld, verschillende pasjes, sleutels, een groene jas en zwart leren schoenen met witte dikke zolen.

Ken je iemand die ineens over deze goederen beschikt? Weet je waar die zwarte leer/polyester tas van ongeveer 30 bij 20 centimeter is?

Tijdens de beroving rond 21.30 was een groepje hardlopers actief in de omgeving van de Holtenbroekerweg. Heb je iets gezien? Meld dat dan!

Tips

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link