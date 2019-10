GETUIGENOPROEP: In Zwolle wordt een fietster al fietsend van handtas beroofd

De dief gaat richting de Zwartewaterallee. Wie heeft iets gezien van deze straatroof? De fietser fietste op een zwarte fiets en droeg een zwarte jas met capuchon.



Bent u getuige geweest van deze beroving of heeft u meer informatie? Neem dan contact op via 0800 6070.



Almelo –Vrouw pint geld met gestolen pas

Een 79-jarige inwoonster van Almelo wordt op donderdag 2 mei rond 11.30 uur in een supermarkt aan de Bornestraat in Almelo slachtoffer van zakkenrollerij. De 79-jarige vrouw betaalt met haar pinpas haar boodschappen maar thuis aangekomen merkt ze dat haar portemonnee met onder andere haar pinpas weg is. Vermoedelijk is zij door twee onbekende vrouwen die haar in de supermarkt bij de winkelwagentjes aanspraken afgeleid. Diezelfde dag pint een vrouw geld van haar rekening bij een geldautomaat aan de Werf in Almelo. Wie (her)kent deze pinnende vrouw?

Hellendoorn – Vrouw misleid door nepbericht bank

Op woensdag 15 mei 2019 krijgt een inwoonster van Nijverdal (gemeente Hellendoorn) een sms van haar bank waarin staat dat haar bankpas verouderd is en vervangen dient te worden. Zij logt in via de aangeboden link in het sms-bericht en vult haar gegevens in. Dat het om een geval van smishing gaat weet ze als ze ziet dat op 16 mei 2019 geld van haar rekening is afgeschreven. Op beelden is te zien hoe een onbekende man die avond bij een geldautomaat in de Zaanstreek geld van haar rekening pint. Wie herkent deze pinner?

Enschede – Dure e-bike gestolen

Uit de fietsenstalling van een zorginstelling aan de Boulevard 1945 in Enschede wordt op 2 juni 2019 een elektrische fiets gestolen. Op camerabeelden is de dief duidelijk te zien. Wie herkent deze man?

Zwolle – Vier mannen breken in bij loods met opslagboxen

Op maandag 24 juni 2019 breken ’s avonds laat vier mannen in bij een loods met opslagboxen aan de Schoenerweg in Zwolle. Op beveiligingsbeelden is te zien dat het viertal op verschillende dagen vóór de 24ste de loods al binnengaat. Het aanmelden met een toegangscode lijkt daarbij lastig te gaan maar het lukt wel. Ze zwerven door de gangen en lopen met laadkarren heen en weer. Op de 24e, de dag van de inbraak, vermommen ze zich meer (met petten op). Dan vluchten ze opeens de loods uit. Vermoedelijk gaat het alarm af. Ze rijden weg in een witte bestelbus. Wie herkent de vier mannen op de beelden of heeft iets gezien van deze inbraak?

Trio verdacht van meerdere diefstallen champagne en scheermesjes

In meerdere filialen van een supermarkt, in Warnsveld, Raalte en Zwolle, is een trio actief geweest dat scheermesjes en meerdere keren flessen champagne steelt. De politie zoekt hen voor diefstallen op 17 juli 2019 (Zwolle en Raalte), 25 juli 2019 (Warnsveld) en 4 december 2018 (Warnsveld). Hoe de drie te werk gaan is duidelijk te zien op bewakingsbeelden. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Ze pakken in de winkel de producten uit het schap en stoppen het in hun kleding. Deze producten rekenen ze niet af. Wie kent of herkent deze vrouw en/of deze mannen?



Ommen – Persoonlijke eigendommen gestolen uit woning na inbraak

Op zaterdag 27 juli rond 10:30 uur breekt een man in bij een woning aan de Wolfskuil in Ommen door een ruit van de pui in te tikken. De inbreker is op camerabeelden vastgelegd. Hij heeft een opvallend kapsel, waarbij de zijkanten zijn weggeschoren. Wie herkent deze man?

Haaksbergen – Specifieke getuigen autobranden gezocht

Op donderdagavond 5 september 2019, tussen 23.00 en 24.00 uur, zijn er meerdere autobranden geweest in het gebied tussen het centrum en de wijk Zienesch in Haaksbergen, onder andere aan de Werfheegde. Op beelden is de verdachte te zien die, met een donkere pet op, met een afvalcontainer sleept. Er zijn al verschillende getuigen gehoord maar de politie is specifiek op zoek naar de volgende getuigen: een man die met zijn hond bij uitvaartcentrum Startman richting de Pastoor Wienholtsstraat wandelt én een fietser die vanaf het fietspad komt aanfietsen op het moment dat de verdachte weer naar zijn fiets loopt.

• Bent u of herkent u een van de getuigen?

• Wie herkent de man die de branden sticht?

Enschede – Doorrijden na aanrijding op Kalanderstraat (Getuigen gezocht)

Op vrijdag 13 september 2019 controleert de politie rond 23.00 uur een groep jongeren in de Kalanderstraat in Enschede na meldingen van overlast door jeugd. Aan het einde van de controle komt er vanuit De Heurne een scooter aanrijden zonder verlichting. Een agent geeft een stopteken, maar de jongens rijden met hoge snelheid de kruising over in de richting van de Kalanderstraat. Een agente geeft de jongens opnieuw een stopteken. De scooter remt niet af, maar rijdt recht op de agente af. Hierbij wordt de agente geraakt. De scooter rijdt echter door in de richting van het H.J. van Heekplein, waar vervolgens een Duitse vrouw wordt geraakt. Door de klap raakt de scooter uit balans en beide jongens komen ten val.

De jongens op de scooter hadden geen helm op, maar de bestuurder droeg een bivakmuts. Dat kan zijn opgevallen en daarom doet de politie een oproep aan iedereen die in Enschede een scooter heeft zien rijden met daarop één of twee jongens met een bivakmuts. Is jou dit opgevallen? Het onderzoeksteam wil het graag weten, want jouw informatie kan het onderzoek verder helpen!