Overijssel meest positief over rookverbod op terras

Meer dan de helft van de Overijsselaars wil dat er een rookverbod komt voor terrassen in de horeca. Landelijk gezien staat Overijssel met dat positieve oordeel aan kop. Dit blijkt uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van LocalFocus.

Met 54,1 procent gaat het wel om een nipte meerderheid voor het verbod. 35,8 procent van de Overijsselaars is tegen en 10,1 procent is neutraal.

Vorige week deed de Hoge Raad de rookruimtes in de horeca definitief in de ban. Door die uitspraak zijn rookruimtes in cafés, discotheken en andere horecagelegenheden per direct verboden. Daarmee is het terras de enige plek in de horeca waar rokers nog een sigaret op mogen steken.

Steeds meer rookvrije terrassen

Horecabazen besluiten zelf of er op hun terras gerookt mag worden. Volgens de antirook-organisatie Clean Air Nederland kiezen zij steeds vaker voor een rookvrij terras, omdat hier vraag naar is vanuit gasten. De belangenvereniging houdt een lijst bij van rookvrije terrassen in Nederland.

Aan de NOS vertelt voorzitter Tom Voeten dat 'vooral terrassen waar jonge gezinnen met kinderen komen, de intentie hebben om rookvrij te worden, net als kwaliteitsrestaurants'. Cafés en kroegen in uitgaansgebieden waar vooral jongeren komen blijven volgens Voeten juist achter.