Opnieuw rode cijfers voor FC Twente: 5,8 miljoen verlies

Algemeen directeur Paul van der Kraan over de jaarcijfers van FC Twente

Financieel directeur Martijn Hoogstoevebeld over de jaarcijfers van FC Twente

FC Twente heeft tijdens het seizoen 2018/2019 een verlies geleden van 5,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de club vandaag presenteerde. Het eigen vermogen is wel weer positief en langlopende schulden zijn fors teruggebracht.

FC Twente schrijft al jaren rode cijfers. Maar in deze jaarrekening is de schade veel groter dan eerdere seizoenen, toen het verlies beperkt bleef tot enkele tonnen. Zo leed de club over het seizoen 2016/2017 en 2017/2018 verliezen van respectievelijk 145.000 en 319.000 euro.

De degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie blijkt grote financiële gevolgen voor de club te hebben gehad. De inkomsten vielen beduidend lager uit dan voorgaande seizoenen, voornamelijk dankzij het mislopen van tv-gelden uit de Eredivisie en teruglopende sponsorinkomsten.

Juridische kosten

Daarnaast maakte FC Twente ook enkele opvallende kosten. Zo was de club 2,8 miljoen euro kwijt aan de inhuur van extern personeel, 1,8 miljoen meer dan een jaar eerder. De extra kosten hebben met name te maken met juridisch advies dat de club diverse keren nodig had.

Positief is wel dat de inkomsten uit catering stegen met maar liefst 25 procent, van 4,8 naar 6 miljoen euro. Een stijging die niet los gezien kan worden van het hoge aantal vrijdagavondwedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Ook voerde FC Twente bezuinigingen door. De personeelskosten daalden met 4,5 miljoen euro. Tijdens het seizoen 2017/2018 had de club nog 134 medewerkers, bijna de helft van hen werd na de degradatie ontslagen. Bovendien werd flink gesneden in de spelerssalarissen.

Eigen vermogen

Door het kwijtschelden van leningen door Noabers en andere partijen én de inkomsten uit transfers, zag FC Twente het eigen vermogen bovendien stijgen: van -5,9 naar 13,9 miljoen euro. In totaal is 14,4 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden.

De Tukkers ontvingen vorig seizoen 4,3 miljoen euro aan transfergelden. Een groot deel daarvan is te danken aan de verkoop van Fredrik Jensen aan FC Augsburg, waarmee een slordige 3 miljoen euro gemoeid was. Ook aan de overgang van Joachim Andersen naar Sampdoria hield FC Twente een transfersom over.

Noabers onmisbaar

"Er is een hele grote eerste stap gezet in het financiële herstel van de club", zegt algemeen directeur Paul van der Kraan, die weet dat FC Twente de Noabers dankbaar mag zijn. "Zonder hen was het heel moeilijk geweest om een toekomst voor FC Twente te scheppen."

Voor het huidige seizoen koerst FC Twente opnieuw af op een verlies. De prognose is momenteel dat de club het seizoen afsluit met een negatief resultaat van 3 miljoen euro. "Maar we hebben alle kosten goed in het snotje", aldus Van der Kraan. "De uitgaven zijn dit jaar gestegen. Zo hebben we heel bewust meer kosten gemaakt om nieuwe spelers aan te trekken."

'Juist gevoel'

Martijn Hoogstoevenbeld, financieel en operationeel directeur van FC Twente, heeft 'een juist gevoel' bij de jaarcijfers. "Een goed gevoel zou een verkeerde uitdrukking zijn. (..) Het is een eerste stap in het herstructureringsplan, waarin we nog heel wat stappen te zetten hebben."

FC Twente heeft als doel dat het verlies in het seizoen 2020/2021 nog slechts een half miljoen bedraagt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet er wat gebeuren aan de inkomstenkant. De club zet erop in om met name de sponsorinkomsten en de recettes de komende jaren te laten stijgen.

Bekijk ook de infographic van FC Twente over de jaarcijfers.