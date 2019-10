Geen wijzigingen bij Go Ahead Eagles voor duel met Jong AZ

Elso Brito in duel in de wedstrijd tegen Jong Ajax (Foto: Pro Shots)

Elso Brito over het gelijkspel van vorige week en de wedstrijd tegen Jong AZ

Go Ahead Eagles-trainer Jack de Gier begint vrijdagavond ongewijzigd aan het duel met Jong AZ. Ondanks dat de trainer zijn ploeg vorige week tegen N.E.C. een 1-3 voorsprong zag weggeven, ziet De Gier geen reden om zijn basiself te wijzigen.

Elso Brito

Dat betekent dat ook Elso Brito weer zal starten als linksback in een voor hem toch al bijzondere week. De verdediger, die deze zomer transfervrij overkwam van Telstar, is namelijk voor het eerst sinds lange tijd weer opgeroepen voor het nationale elftal van Kaapverdië. Brito lijkt voorlopig de concurrentiestrijd voor de linksbackpositie met Nicolas Abdat gewonnen te hebben en heeft het dan ook erg naar zijn zin in Deventer. Zijn oproep voor Kaapverdië betekent overigens wel dat de Rotterdammer de uitwedstrijd tegen Almere City van 13 oktober aan zich voorbij moet laten gaan.

Tegen Jong AZ niet dezelfde fouten als tegen N.E.C.

Trainer Jack de Gier kijkt met vertrouwen naar de wedstrijd van morgenavond, tegen Jong AZ. In de opstelling zal de oefenmeester dus niets wijzigen, maar hij heeft met zijn ploeg wel uitgebreid getraind om niet dezelfde fouten te maken als tegen N.E.C.

De Gier vindt dat zijn ploeg na de 1-3 vergat verder te voetballen en plots de lange bal hanteerde. Dit speelde N.E.C. juist in de kaart, omdat het veel omschakelmomenten veroorzaakte. Go Ahead moet ook waken voor onderschatting tegen de jongelingen van AZ, vindt de coach: "Ze hebben een talentvolle groep, spelen goed voetbal en hebben bewezen moeilijke wedstrijden te kunnen winnen. Als ze verliezen, dan is het vaak maar met één doelpunt verschil."

Jeroen Veldmate

Verdediger én aanvoerder Jeroen Veldmate lijkt fit genoeg om de volle 90 minuten te spelen. "Al zullen we dit tijdens de wedstrijd goed moeten monitoren", aldus De Gier. Go Ahead leek vorige week erg kwetsbaar nadat Veldmate vroegtijdig werd vervangen. Volgens De Gier lag dit vooral aan het gebrek aan sturing zonder zijn aanvoerder en niet zozeer aan het ontbreken van zijn voetballende kwaliteiten.

Live op radio

Het duel in de Adelaarshorst is vrijdagavond vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.