Vermoorde Deventer verzetsstrijder wordt herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen

Van Brakel werd een kleine week voor de bevrijding van Deventer met negen anderen door de Duitsers gemarteld en vermoord op de Oxerhof, even ten zuiden van de stad. De verzetsman sprokkelde in de oorlog onder meer voedsel bij elkaar voor onderduikers en geallieerd personeel, maar werd gepakt. Amateurhistoricus Huub van Sabben: "Ik vind dat Gerrit een blijvende en waardige rustplaats verdient".

Geen foto

De amateurhistoricus kwam het graf van Gerrit van Brakel een jaar geleden op het spoor bij onderzoek voor zijn boek over het drama op de Oxerhof. Van Brakel blijkt al bijna 75 jaar op de katholieke begraafplaats aan de Ceintuurbaan in Deventer te liggen. "De grafrechten waren verlopen, de grafsteen was verwijderd en het graf stond op het punt geruimd te worden. Hij dreigde voor altijd in de anonimiteit te verdwijnen. Er is niet eens een foto van hem", aldus Van Sabben.

Hij zocht met succes contact met Defensie. Binnenkort, ongeveer een jaar na de ontdekking, volgt de opgraving en herbegrafenis. "Op het ereveld in Loenen liggen meerdere slachtoffers van de moordpartij op de Oxerhof. Daar hoort Gerrit van Brakel ook thuis."

Wrang

Volgens de amateurhistoricus is het bijzonder wrang dat verzetsman Van Brakel na de bevrijding van Deventer, een kleine week na de moordpartij op de Oxerhof, alweer vergeten was. "Hij is tussen wal en schip gevallen. Het zou echt prachtig zijn als we zijn naam ook nog op de oorlogsmonumenten in Deventer en Markelo krijgen. Gerrit van Brakel was een stille held."