Vanaf morgen verkeershinder op andere rijbaan van A1

De werkzaamheden op de A1 gaan vanaf morgen een nieuwe fase in. Op de trajecten Deventer Oost - Bathmen en Markelo - Rijssen worden de werkzaamheden verplaatst naar de andere rijbaan.

Het verkeer tussen Deventer Oost en Bathmen wordt morgen eerst naar de buitenkant van de weg geleid, zodat ruimte ontstaat om geleiderails te verplaatsen. Vanaf 12 oktober gaat het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan. Op de versmalde rijstroken geldt een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur.

Maandag 14 oktober start de ombouw voor het verkeer tussen Markelo en Rijssen. Het verkeer wordt dan eerst over de buitenkanten van de weg geleid om geleiderails te kunnen verplaatsen. Vanaf 20 oktober gaat het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken op de rechterrijbaan.

Vertraging

Rijkswaterstaat waarschuwt dat de vertraging, als gevolg van de werkzaamheden kan oplopen tot meer dan een half uur. Daarnaast geldt een inhaalverbod voor vrachtverkeer en worden waar nodig op- en afritten tijdelijk afgesloten.

Weggebruikers wordt geadviseerd om de snelheid tijdig aan te passen, voldoende afstand te houden en de aanwijzingen op de borden langs de weg te volgen.

Planning

Rijkswaterstaat heeft een speciale website, www.a1oost.nl, in het leven geroepen waar al het nieuws rondom het project en de wegwerkzaamheden op staat.

De snelweg krijgt de komende jaren over een lengte van 55 kilometer een extra rijstrook. Dit moet een oplossing bieden voor het toenemende (vracht)verkeer. Na het traject tussen Bathmen en Deventer Oost en Markelo-Rijssen, is het in 2020 de beurt aan het traject tussen Rijssen en Azelo en tussen Deventer Oost en Twello.