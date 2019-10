Speurtocht naar rottweiler die Savanna (13) uit Deventer beet

Haar opsporingsbericht op Facebook werd meer dan 350 keer gedeeld en leverde tientallen reacties op, maar tot op heden zonder resultaat. Nog steeds weet Heidi Verhaegh uit Deventer niet wie het baasje is van de loslopende rottweiler, die afgelopen dinsdag haar dochter Savanna (13) aanviel en beet. De verwondingen bleven beperkt tot een blauwe plek op haar bovenbeen, maar vooral de schrik is groot. "En wat als dat beest een volgende keer een kleuter aanvalt?"

Savanna Bronsvoort is nog altijd niet bekomen van de schrik. Ze liep met een vriendinnetje te wandelen op de kruising van de Pieter de Hooghstraat met de Van Vlotenlaan in de wijk Zandweerd, toen de viervoeter volgens haar vanuit het niets de aanval opende. "Het beest liep los, rende ineens grommend op me af en sprong tegen me op. Toen hij me in mijn arm beet, begon ik te gillen. Het baasje wist hem met een bal weg te lokken. De eigenaresse zei dat hij me had gebeten omdat ik had gegild."

Doorgelopen

Na de woordenwisseling liep het baasje door met haar hond. "Ze had nog een tweede hond bij zich. Ook zwart, net als de rottweiler. Iets kleiner, maar geen idee wat voor ras het is."

Nadat Savanna thuiskwam en het verhaal vertelde, ging haar moeder met haar de wijk in. "We hebben met de auto een uur lang rondgereden, maar hebben haar niet meer gezien."

Opsporingsbericht

Daarop besloot ze een opsporingsbericht op Facebook te plaatsen. "Het gaat om een jonge vrouw van circa 1.70 meter groot met blond haar tot op de schouders, ze droeg een bril, was gekleed in een lichtblauwe jas en droeg witte of licht grijs gekleurde regenlaarzen." Het leverde een stortvloed aan reacties op. "Tot nog toe helaas zonder resultaat. Niemand herkende haar in het signalement."

Moeder Heidi wil vooral voorkomen dat de rottweiler een tweede keer kan toeslaan. "Los van het feit dat die hond niet aangelijnd was, vind ik dat het baasje moet worden aangesproken op het gedrag van haar hond. Nu is het nog relatief goed afgelopen, maar wat als dat beest een volgende keer een spelende kleuter aanvalt? Je moet er niet aan denken wat er dan kan gebeuren."

De politie beraadt zich op een reactie.