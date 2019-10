Nouryon gaat haast maken met opruimen niet gebruikte zoutputten

Zoutproducent Nouryon gaat haast maken met het opruimen van zoutputten die niet meer worden gebruikt. Dat schrijft het Hengelose bedrijf in een brief aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Nouryon staat al sinds 2016 onder verscherpt toezicht van de SodM, onder meer omdat het bedrijf te weinig werk maakt van het opruimen van zoutputten die niet meer worden gebruikt. Daar gaat het bedrijf dus verandering in aanbrengen.

Pakket maatregelen

De zoutproducent neemt een aantal maatregelen om het opruimen van inactieve zoutputten drastisch te versnellen. Het bedrijf gaat de beschikbare boormastcapaciteit beter benutten en er wordt een nieuwe boormast gekocht. Deze moet in 2021 klaar zijn voor gebruik. Verder schakelt Nouryon meer mensen in.

Tot slot neemt het bedrijf minder nieuwe zoutputten in gebruik en ziet het af van de ontwikkeling van winningslocatie Ganzebos IV en gaat het eerder starten met de ontwikkeling en boringen in Haaksbergen.

Met het nemen van alle maatregelen verwacht Nouryon een inhaalslag van vijf jaar te maken. Dat betekent dat niet in 2040 maar al in 2035 ruim 300 zoutputten in Twente zijn opgeruimd. Het bedrijf meldt in de brief aan SodM wel dat de planning alleen lukt als mensen, middelen en het papierwerk op tijd beschikbaar zijn.

GroenLinks positief

GroenLinks-Statenlid Robert Jansen is positief over de opruimplannen van Nouryon. "We zullen op de voet blijven volgen of de plannen ook omgezet worden in daden. Ook zullen we blijven aandringen op het spoedig schoonmaken van de Twentse bodem waarin duizenden liters gelekte diesel zit door de lekke zoutputten. Dat gigantische milieuprobleem moet nog worden aangepakt."