Bewakingsbeelden van vermoedelijke brandstichter in Haaksbergen, wie heeft de man gezien?

De bewakingsbeelden komen van uitvaartcentrum Startman aan de Werfheegde in Haaksbergen, waar op donderdagavond rond 23.30 uur een auto in brand vloog.

Man met hond mogelijk getuige

Op de beelden is te zien dat er rond die tijd eerst een man met een hond langskomt. Deze wandelaar is mogelijk een belangrijke getuige. Hij kan de vermoedelijk brandstichter hebben gezien, want die kwam even later aanfietsen.

Man die hond uitliet rond 23.30 uur kan belangrijke getuige zijn (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Vermoedelijke brandstichter droeg petje

De Vermoedelijke brandstichter lijkt een wat kleiner postuur te hebben en droeg die avond donkere kleding en een petje. Op de voorkant van de fiets waarop hij kwam aanrijden zit een bak of een mand.

De fiets wordt even buiten beeld weggezet en dan komt de vermoedelijke brandstichter voorbijgelopen. Hij is opnieuw even uit beeld, maar korte tijd later keert hij terug met een container met daarin plastic afval. Die container zet hij bij een Mercedesbus op de parkeerplaats.

Vermoedelijke brandstichter vlak na aansteken eerste autobrand (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Op dat moment komt er een auto over de Werfheegde voorbijrijden in de richting van de Spoelsterstraat. Misschien dat de bestuurder van deze auto iets heeft gezien? Help mee de brandstichtingen op te lossen en neem contact op met de politie.

Was passerende fietser getuige?

De container wordt in brand gestoken en de man loopt dan weg. Eerst even naar rechts, maar dan lijk hij zich te bedenken en loopt hij de andere kant op in de richting waar de fiets vermoedelijk is neergezet. Het kan zijn dat een andere fietser die juist op dat moment over een fietspad parallel aan de Werfheegde iets heeft gezien. Als dat zo is, meld je dan!

In Haaksbergen werden op donderdagavond 5 september vijf auto's in brand gestoken. De auto's zijn als gevolg daarvan total loss. Ook veel auto's naast deze auto's, straatmeubilair en schuttingen raakten beschadigd. De brandstichtingen hebben in Haaksbergen veel onrust veroorzaakt.

Autobranden steeds met plastic containers aangestoken (Foto: RTV Oost)

Weet je meer?

Herken je iets van de vermoedelijke brandstichter? Ben je een van die mogelijke getuigen of weet je wie dat zou kunnen zijn?

Laat het de politie meteen weten en help de brandstichtingen op te lossen.

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link