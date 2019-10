Dierendag betekent in Giethoorn de start van de Bokkenparade

Tientallen versierde bokken gaan deze donkere herfst- en wintermaanden de straten van Giethoorn opfleuren. Geen echte bokken, maar kunst-bokken die door inwoners en ondernemers in het dorp worden gepimpt en tentoongesteld in tuinen en op terrassen. Vandaag, op dierendag, start de zogenoemde Bokkenparade.

"Ik heb vijftig bokken beschikbaar gesteld voor creatievelingen die in Giethoorn wonen en die in de wintermaanden, wanneer het dorp toch een beetje rustiger en donkerder is, de bokken op hun terras of in de tuin zetten", zegt Angelique van 't Riet, initiatiefneemster van de Bokkenparade.

Kunstenaarsdorp

"Giethoorn is een dorp waar vroeger al kunstenaars neersteken en er zijn ook nu veel kunstenaars. Maar ik vond het juist nu leuk om de gewone inwoner van Giethoorn, die niet per se kunstenaar is, lekker creatief bezig te laten zijn met een bok."

Tot nu toe zijn veertig bokken geadopteerd. "Ze zijn levensgroot, gemaakt van polystone. Vandaag worden ze opgehaald en dan kan het pimpen beginnen." En daarna kan er gestemd worden op de mooiste of leukste bokken. "De zeven bokken die de meeste stemmen krijgen spelen de hoofdrol op de Gieterse gondelvaart in 2020, met als thema de wolf en de zeven bokken."

Het is bedoeld voor inwoners zelf, maar toeristen kunnen er zeker van gaan genieten. "Ik ga bezig met verschillende routes, wandel-, fiets- en vaarroutes, langs de bokken." Het is de bedoeling dat vanaf 14 oktober gestemd kan gaan worden op de mooiste bokken van het dorp.