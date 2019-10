Enschede gaat voor tiende jaar op rij bezuinigen

Het is een reeks waar Enschede allesbehalve trots op zal zijn: de gemeente bezuinigt voor de tiende begroting op rij. Ondanks de bezuinigingen trekt Enschede ook 'gewoon' de knip. In 2020 zal er met allerhande uitgaven 720 miljoen gemoeid gaan, terwijl er slechts 712 miljoen binnenkomt.

Wethouder Eelco Eerenberg legt uit hoe het kan dat de gemeente genoodzaakt is om voor het tiende jaar op rij te besparen.

Het gaat goed met de economie, hoe kan het dat Enschede wederom moet bezuinigen?

"Dat is inderdaad niet uit te leggen. Je zou het idioot kunnen noemen. Het gaat economisch erg goed, ook in Den Haag. In Den Haag houden ze zelfs geld over en de gemeenten moeten bezuinigen, maar dat is helaas de realiteit. Ook voor ons, mede door jeugdzorg en wmo."

Toch zijn de bezuinigingen wat milder dan afgelopen zomer aangekondigd. Hoe kan dat?

"We hebben mee- en tegenvallers. Zo merken we dat het goed gaat met de economie, er is minder leegstand in de binnenstad en dat levert de gemeente weer meer ozb op. Daarnaast krijgen we een beetje meer geld uit Den Haag, maar dat moet ik nog maar zien. Als dat extra geld doorgaat, hoeven we één miljoen minder te bezuinigen."

Enschede zal niet alleen maar gaan besparen, toch?

"Nee, we gaan ook investeren, bijvoorbeeld in het nieuwe zwembad. Ook zetten we in op de bestrijding van de eikenprocessierups. We hebben gemerkt dat die beestjes ongelooflijk veel overlast geven."

Tien jaar op rij bezuinigen, is er al licht aan het einde van de tunnel?

"Het lijkt er nu op dat we in 2023 zo'n 800.000 euro overhouden. Dat is echt een eind weg. Voor het eerst in jaren, maar dat is nog steeds geen vetpot."

2023? Zitten we dan niet weer in een recessie?

"Dat hopen we niet. Toch zal de volgende recessie er een keer komen, daarom moeten we ons erop voorbereiden. Dus investeren we nu in de economische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld in het Kennispark."

Klik hier voor de infographic over de financiële situatie van Enschede.