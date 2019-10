Wat vind jij: Een vaste baan met een goed salaris is niet voor iedereen weggelegd

Deze week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de CAO-lonen fors zijn gestegen in het derde kwartaal van 2019, de grootste loonstijging in tien jaar. Toch is er volgens Bart Plaatje, vakbondsbestuurder van de FNV, nog veel werk aan de winkel.

Hij constateert dat werkgevers er niet alles aan doen om hun werknemers voldoende te bezoldigen. "Als je veel laag betaald personeel hebt krijg je van de Nederlandse overheid subsidie. De zogeheten LIV-premie. Dit zorgt er voor dat veel grote bedrijven alles op alles zetten om de lonen van hun personeel niet te laten stijgen", zegt hij.

Bart Plaatje is vakbondsbestuurder bij de FNV en maakt zich sterk voor meer vaste banen.

"Daarnaast mag een uitzendbureau 30% van het loon inhouden van een arbeidsmigrant voor huisvesting met minimale normen", vervolgt Plaatje. "Dit geeft ruimte voor een aanzienlijk verdienmodel. Hierdoor wordt het inhuren van rechteloze arbeidsmigranten zo goedkoop dat grote werkgevers niet snel zelf mensen in dienst nemen."



"Mensen verdienen een vaste baan met een fatsoenlijk inkomen. Dus hoewel de werkloosheid in het Oosten daalt, zou dit nog veel beter kunnen als minister Koolmees stopt met het subsidiëren van grote bedrijven", aldus Plaatje. Toch is het zo dat mede dankzij uitzendbureau's de werkgelegenheid de laatste jaren is toegenomen.



