Een laptop, vergadering of rouwadvertentie: dit declareerden politici uit Raalte

Elke politieke partij in de Raalter gemeenteraad heeft recht op fractie-ondersteuning. Dat is geld dat politieke partijen krijgen om goed te kunnen functioneren. Zo kunnen er bijvoorbeeld cursussen van betaald worden.

In de praktijk blijkt dat het vooral vergaderingen op locatie zijn die in Raalte gedeclareerd worden. RTV Oost vroeg bij de gemeente Raalte alle declaraties op die gemeenteraadsleden over 2018 hadden ingediend.

Fractie-ondersteuning: hoe zit het?

Hoeveel fractie-ondersteuning elke partij krijgt, hangt af van het aantal zetels dat de partij in de gemeenteraad heeft. Elke partij krijgt per jaar 1.000 euro en daarbij komt nog 125 euro per zetel. Als je partij twee zetels heeft, krijgt je partij dus 1.250 euro per jaar.



Omdat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen waren, kan het zijn dat een partij het jaar met een ander aantal zetels begon dan waarmee het jaar geëindigd werd. Hierdoor kan het zijn dat ontvangen bedragen afwijken van het rekenvoorbeeld hierboven.

Als een partij niet het compleet ontvangen bedrag opmaakt, moet een deel daarvan teruggestort worden. Maximaal 30 procent van het ontvangen bedrag mag als spaargeld gebruikt worden.

Waarom publiceren we dit?

In maart vroeg RTV Oost bij de gemeente Raalte voor het eerst om de declaraties openbaar te maken. Journalist Ties van der Heide wilde graag weten waarvoor de fracties het geld gebruikten. Meerdere verzoeken volgden, maar telkens volgde "nee" op de vraag.

De gemeente vertelde dat de declaraties nog niet officieel vastgesteld waren en we ze daarom niet mochten hebben. Omdat we in september een half jaar verder waren en nog steeds "nee" te horen kregen op de vraag om openbaarheid, besloten we een wob-verzoek te doen.

Enkele weken na dat verzoek kregen we de declaraties toegestuurd.

Na het bekijken van de declaraties, concludeerden we voorzichtig dat er eigenlijk niet zo veel geks met het geld gedaan was. En ook dat mag dan gerust wereldkundig gemaakt worden. Toch?

Hieronder een overzicht van de bedragen die iedere partij kreeg, hoeveel er uitgegeven werd, hoeveel er gespaard werd en hoeveel er werd teruggestort. Verderop in dit bericht zie je per partij waarvoor het geld gebruikt is.

De grootste partij in de gemeenteraad, Gemeentebelangen Raalte, gebruikte de fractie-ondersteuning voor de volgende zaken:

- Website: 195,35 euro

- Graftak: 35 euro

- Bloemen: 33,50 euro

- Vergaderen op locatie in Mariënheem: 60,15 euro

Het CDA gaf slechts zes euro van de fractieondersteuning uit: bankkosten.

Burgerbelangen0572 begon 2018 met één gemeenteraadslid, maar werd in Raalte de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds maart bezet de partij vier zetels. Hiervoor gebruikte de partij de fractie-ondersteuning:

- Printer: 69,99 euro

- Externe harde schijf: 150 euro

- Website: 119,74 euro

- Facebookadvertenties: 100 euro

- Overlijdensadvertentie (50% kosten): 154,20

- Teamoverleg na verkiezingen: 180 euro

- Fractieoverleg in Mariënheem: 60 euro

- Fractieoverleg bij De Parabool: 15 euro

- Teambeleidsbijeenkomst: 168 euro

- Teamevaluatie en beleidssessie: 136 euro

VVD Raalte heeft één declaratie ingediend. Dat was voor een vergadering op locatie in Heeten. Goed voor een rekening van 236,50 euro.

Dit zijn de declaraties van Lokaal Alternatief:

- website: 36,30 euro

- overleg met schaduwfractie op locatie: 57,75

- overleg over koers fractie (op locatie): 84,20 euro

- bankkosten: 119,40

De kosten van nieuwkomer GroenLinks in de Raalter gemeenteraad zitten vooral in de aanschaf van computerartikelen en scholing:

- Accu laptop steunfractielid: 43,90 euro

- Software: 74,95 euro

- Laptop: 249,99 euro

- Training nieuwe raads- en steunfractieleden: 287,67 euro

- Domeinnaam: 3,87 euro

D66 Raalte declareerde in totaal 52,53 euro. Eén keer vergaderde de partij op locatie (á 47 euro). De andere declaratie (5,53 euro) betreft bankkosten.

De PvdA heeft in 2018 heel bewust geen gebruik gemaakt van de fractie-ondersteuning. "Ik wil dat gezeik niet over waarom ik dingen gedeclareerd heb", vertelt fractievoorzitter Arie van der Wilt. "Kortom: ik gebruikte de fractie-ondersteuning niet om gezeur te voorkomen."

SP Raalte had tot de gemeenteraadsverkiezingen een zetel in de gemeenteraad. Na de verkiezingen verdween de partij van het politieke toneel in Raalte. De partij had tot de verkiezingen recht op 301,37 euro. Dat geld is wel uitgekeerd, maar onbekend is wat er met dat bedrag gebeurd. SP Raalte heeft beloofd om die gegevens zo snel mogelijk aan te leveren bij de gemeente.