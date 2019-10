Over deze dieren raakten we het afgelopen jaar niet uitgepraat

In het journaal gaan we onder andere langs bij de twee veulens in Beerze. Afgelopen voorjaar werd bij de bevalling bekend dat er niet één, maar twee veulens in de buik van de merrie zaten. Erg gevaarlijk voor alle drie de dieren, want ze konden allemaal overlijden. We namen een kijkje, hoe zal het nu met ze zijn?

Kijk hieronder een kort fragment uit het journaal. De tekst gaat verder onder de video.

Puppy Kees

Verder besteden we aandacht aan puppy Kees. Een jaar geleden werd er een crowdfunding opgericht om een dure operatie in Italië te kunnen betalen. Was dat het allemaal waard en heeft hij nog last van zijn aandoening?

Kijk hier het hele journaal van Beesten in het Nieuws.