Woede om jubelvideo van dode kat: "Ik heb een poes doodgereden!"

"Het is me eindelijk gelukt", met die woorden begint het filmpje van een motorcrosser die een kat dood zou hebben gereden. In de video jubelt de man, die uit Raalte zou komen, over zijn 'prestatie'. Sindsdien wordt hij bedreigd, zegt de politie.

"Het is een heftig filmpje, waar wij ook van geschrokken zijn", laat de politie Raalte weten op Facebook. "We weten wie de maker van het filmpje is en onderzoeken wat er precies is gebeurd." Het is onbekend waar de video is gemaakt.



De video:

Volgens de politie is nog niet duidelijk of er sprake is van een strafbaar feit. "Een van de dingen die we willen weten is of het diertje opzettelijk is aangereden, of dat het per ongeluk is gegaan en dat er achteraf – om wat voor reden dan ook – een filmpje is gemaakt waardoor het lijkt dat het opzettelijk was", staat op de Facebookpagina van de politie Raalte.