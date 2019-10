Henk Nijhof moet tijdelijke Hellendoornse wethouder Joosten opvolgen

Joosten is de tijdelijke opvolger van de in april overleden Dennis op den Dries. De 35-jarige Nijverdaller leed meerdere keren aan leukemie.

Joosten gaf bij zijn tijdelijk aanstelling aan tot 17 december dit jaar te willen aanblijven. Daarom is GroenLinks op zoek gegaan naar een opvolger, de partij denkt die met Nijhof te hebben.

Nijhof was van 1994 tot 2006 wethouder in Hengelo. Hij moet in Hellendoorn verantwoordelijk worden voor de thema's energie, duurzaamheid, afval, natuur, water, landschap, verkeer en sport. In Hengelo was de beoogde wethouder voor soortgelijke onderwerpen verantwoordelijk.

Tevreden fractievoorzitter

GroenLinks fractieleider Anja ter Harmsel is blij in Nijhof een goede kandidaat wethouder te hebben gevonden. "In Henk zien wij een gedegen en sterke wethouder, die zich in deze tijden van bezuinigingen en ook nog een energietransitie goed staande weet te houden. Door zijn ruime ervaring, open manier van besturen, deskundigheid op deze portefeuille, de plek binnen het college en toegankelijkheid hebben wij als fractie alle vertrouwen in hem."