Ex-verdachte 'Tubbergse slavenzaak' geeft openheid van zaken

Een ex-verdachte in de 'Tubbergse slavenzaak' wil openheid van zaken geven. De man werd zelf vrijgesproken van betrokkenheid bij de spraakmakende zaak en wil nu vertellen wat er volgens hem echt gebeurd is. Tot nu toe hield hij zijn mond. De nieuwe getuigenis van de ex-verdachte is heel ontlastend, zegt de verdediging van het echtpaar dat wél veroordeeld werd in de zaak.

De 'Tubbergse Slavenzaak' gaat over de dertiger Jeffrey, die zegt acht jaar lang uitgebuit te zijn door een echtpaar uit Tubbergen. De vorm van moderne slavernij gebeurde volgens justitie allemaal op een klein woonwagenkampje aan de Verdistraat in Tubbergen.

De rechtbank veroordeelde het echtpaar vorig jaar. De man kreeg vier jaar cel en de vrouw drieënhalf jaar. Ook moeten ze ruim 400.000 euro betalen. Het echtpaar ging in hoger beroep. Vandaag was een voorbereidende zitting.

Openheid

Justitie had nog een derde verdachte opgepakt. Die man zou een huis en een bedrijf op Jeffrey's naam hebben gezet. Maar de rechtbank sprak deze man vrij. Het hele proces bij de rechtbank in Almelo heeft hij zijn mond gehouden, maar nu wil hij dus wel verklaren.

"De zaak steekt volgens deze man heel anders in elkaar", zegt advocaat Ural. Hij is een van de raadsmannen van het echtpaar. "Deze man heeft eerder zaken achtergehouden, omdat hij zelf verdachte was."

Getuigen

De verdediging van het veroordeelde echtpaar wil graag dat de ex-verdachte wordt ondervraagd bij de onderzoeksrechter in de hoger beroepszaak. Het Gerechtshof gaat zich nu over dat verzoek buigen.

Ook wil de verdediging nog tal van andere getuigen horen, onder wie Jeffrey zelf en een man die boven de kringloopwinkel woont waar Jeffrey gedwongen arbeid zou hebben verricht. Die laatste getuige is nog nooit gehoord.

Uitbuiting

De kringloopwinkel was van het veroordeelde echtpaar. Jeffrey moest er volgens justitie vaak en lang onbetaald werken. Dat was ook het geval op de kermis, waar het echtpaar een schiettent had, en in de oud ijzerhandel.

Door hem niet te betalen voor zijn harde werk, zou het echtpaar zeker 400.000 euro hebben verdiend. Bovendien werd de Wajong-uitkering van Jeffrey geconfisqueerd door het veroordeelde echtpaar, zegt justitie.

Slachtoffer

Jeffrey is een verstandelijk beperkte man. Hij had verslavingsproblematiek, schulden en kon nergens anders heen. Het echtpaar had volgens het OM zijn paspoort, pinpas en telefoon ingenomen. Jeffrey sliep in een houten schuurtje naast de woonwagen van het echtpaar. Het schuurtje werd ’s nachts afgesloten.

Waar Jeffrey nu verblijft is onbekend. Zijn advocaat heeft aangegeven dat ze liever niet wil dat haar cliënt opnieuw moet getuigen en al helemaal niet in aanwezigheid van het echtpaar. Of en hoeveel getuigen er worden gehoord door de onderzoeksrechter in hoger beroep, maakt het Gerechtshof over twee weken bekend.