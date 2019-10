Zielsgelukkig het weekend in!

Military Boekelo

De Military Boekelo is een van 's werelds meest gewaardeerde paardensport evenementen dat t/m aanstaande zondag plaatsvindt. Tijdens dit hippische spektakel komen ruiters met hetzelfde paard uit in drie disciplines: dressuur, de crosscountry en springen.

Military 2018 (Foto: Bert Wolbers)

Lezing 'Zielsgelukkig zijn' Holten

Rita Beldman komt vrijdag in Kulturhus Holten een lezing geven over haar boek ‘Zielsgelukkig zijn’. Tijdens deze lezing neemt ze je mee in de gedachtestroom die voor haar vanzelfsprekend is geworden. “Ik heb mogen ontdekken wat er in het leven nodig is om zielsgelukkig te zijn.” De ingrediënten wil de schrijfster graag met je delen.

Rozen (Foto: Pixabay/Congers)

Deventer Bokbier Festival

De derde editie van het Deventer Bokbier Festival wordt zaterdag georganiseerd in de sfeervolle Lebuïnuskerk. Vanaf 14.00 uur presenteren verschillende brouwers hun bokbieren met meer bieren, meer stands en meer aandacht voor de inwendige mens.

Bokbier (Foto: Pixabay)

Blijf Mobiel Beurs Steenwijk

Het Senioren Platform Steenwijkerland organiseert de ‘Blijf Mobiel Beurs’ in De Meenthe in Steenwijk. “Blijf zo lang mogelijk zelfstandig wonen", horen ouderen vaak, maar waar kun je terecht als je hulp nodig hebt? Zaterdag vanaf 11.00 uur in De Meenthe.

Mobiele ouderen (Foto: Pixabay)

Oktober keramiekmaand Dedemsvaart

Tot en met 31 oktober is voor de vijfde keer het werk van 10 keramisten te bewonderen tijdens ‘Oktober keramiekmaand’ in de Tuinen van Mien Ruis in Dedemsvaart. De werken zijn te zien in de verschillende tuinen en de diverse gebouwen.

Tuinen (Foto: http://www.tuinenmienruys.nl/nl/)