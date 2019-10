2,3 miljoen euro nodig voor aanpak straten en riolering woonwijk in Ommen

2,3 miljoen euro, dat bedrag is nodig om de straten en riolering in woonwijk de Laarakkers in Ommen aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de gemeente.

De Laarakkers is een woonwijk uit de jaren zestig. Bewoners klagen over de onderhoudstoestand van de wijk. In juni 2018 heeft het college toegezegd inzicht te geven in de onderhoudstoestand en op basis daarvan te komen met een integraal plan voor het aanpakken van de wijk.

Met het opknappen van de Laarakkers vraagt het college zich af of er ook andere wijken in Ommen zijn waar hetzelfde aan de hand is. Dit is denkbaar voor de wijken De Strangen en de Zeeheldenbuurt. Voordat de werkzaamheden van start gaan, worden bewoners geïnformeerd over de gang van zaken.