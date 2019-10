Brief van belangenorganisaties naar provincie over stikstofcrisis: ondernemers keihard geraakt

Ondernemers worden keihard geraakt door de stikstofcrisis. Dat schrijven de regionale afdelingen van VNO-NCW, MKB en Bouwend Nederland in een brief aan de provincie Overijssel. "Van onze achterbannen krijgen we door dat de werkvoorraad aan projecten door deze crisis inmiddels langzaam maar zeker opdroogt."

VNO-NCW Overijssel, MKB-Oost en Bouwend Nederland Regio Oost willen op korte termijn in gesprek met de provincie Overijssel om te kijken of samen stappen genomen kunnen worden om oplossingen te vinden, schrijven de drie partijen. "Uitstel van een oplossing, zo vrezen we, kan leiden tot forse economische schade in diverse sectoren en dat moeten we zo snel mogelijk willen voorkomen met elkaar."

De partijen verwijzen in hun brief naar een brief die VNO-NCW al eerder naar premier Mark Rutte verstuurde. Daarin wordt gepleit voor een overgangsperiode van maximaal drie jaar waarin de vergunningverlening in provincie weer op gang wordt gebracht

Geen verslechtering

"Wat op dit moment vooral belangrijk is voor ondernemers, is dat de beoordeling van vergunningaanvragen weer op gang komt. Hoe dan ook moeten de ondernemers van projecten die significante gevolgen hebben een passende beoordeling doen. We denken dat bij een fors aantal projecten er geen sprake van verslechtering zal zijn en dat deze projecten door kunnen gaan", schrijven de organisaties.

De provincie, maar ook gemeenten spelen daarin volgens de regionale organisaties een belangrijke rol. "Wij vragen u als provincie dringend om

ondernemers te ondersteunen bij deze complexe vergunningaanvragen en we vragen ook aan u om gemeenten te stimuleren ditzelfde te doen."