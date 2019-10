Feest in Kampen: Juf Hanneke is de leukste van Nederland

Het was vanochtend feest op de Dr. H. Bouwmanschool in Kampen, want juf Hanneke Lamberts is vandaag uitgeroepen tot leukste leerkracht van Nederland.

En dat was vandaag te merken op de school. Een heuse rode loper was uitgerold voor Hanneke, waar zij tussen de juichende leerlingen door met haar handen in de lucht naar het podium voor het schoolgebouw liep. Ook burgemeester Bort Koelewijn was aanwezig om de leerkracht te feliciteren en een bos bloemen te overhandigen.

De verkiezing is een initiatief van 'Een 10 voor de juf'. De wedstrijd is in het leven geroepen 'als blijk van waardering voor het werk dat de meesters en juffen verzetten'. Het is een toevoeging op De Dag van de Leraar, die morgen is.

Hanneke is de eerste Overijsselaar die de verkiezing Leukste leerkracht van Nederland heeft gewonnen.