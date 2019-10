Oplossingen voor knelpunten op A1/A35 rond Azelo en Buren onderzocht

Het is er vaker onveilig en verkeer staat er steeds meer in de file, het gedeelte rondom de knooppunten Azelo en Buren op de A1/A35. Om daar wat aan te doen hebben het Rijk, de provincie Overijssel, Regio Twente en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Tubbergen onderzoek laten doen naar de knelpunten.

Tussen de knooppunten Azelo en Buren kruist het verkeer op de A1 vanuit Deventer naar Oldenzaal/Duitsland met het verkeer op de A35 vanuit Almelo naar Enschede en omgekeerd. De vele rijstrookwisselingen en verschillen in snelheid zorgen voor ongevallen en files.

Tussen Almelo en knooppunt Azelo en op het gecombineerde wegvak A1/A35 rond de knooppunten Azelo en Buren is het ongevalsrisico meer dan twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De afgelopen drie jaar waren er 455 ongevallen op het traject. Bij de meeste ongevallen was er alleen materiële schade. Bij achttien aanrijdingen was er sprake van gewonden of doden.

Maatregelen verkend

In het onderzoek zijn de knelpunten en alle mogelijke oplossingsrichtingen voor korte en lange termijn maatregelen verkend. Hierbij is gekeken naar allerlei maatregelen. Ook de aansluitende provinciale en gemeentelijke wegen in de directe omgeving zijn meegenomen in het onderzoek.

Op basis van het onderzoek komt advies- en ingenieursbureau Sweco met vijf zogeheten 'oplossingspakketten'. Deze uitkomsten worden dit najaar besproken met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.