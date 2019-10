Landelijke finale jeugdbrandweer in Hardenberg, jeugdteam Kampen wordt vierde

De junioren van Kampen-IJsselmuiden (12 t/m 15 jaar) en de aspiranten (16 t/m 18 jaar) van Dalfsen deden een gooi naar de titel. Het team Lelystad heeft gewonnen en het team Kampen werd vierde.

De wedstrijden worden jaarlijks door Jeugdbrandweer Nederland georganiseerd voor de 156 jeugdkorpsen in ons land. Er zijn nog twintig korpsen in de strijd, waarvan tien junioren- en tien aspirantenkorpsen.

Echte brand

Tijdens de wedstrijd werd een brand in een ruimte gesimuleerd door vlammenborden en geluiden. Ook waren er slachtoffers. Waar de brand woedde, wisten de jeugdkorpsen niet. Ze kregen pas de melding waarop ze moesten uitrukken, bij het begin van de wedstrijd.

Het doel: de brand blussen, het slachtoffer in veiligheid brengen en goed communiceren. De korpsen worden beoordeeld door een jury en krijgen bijvoorbeeld punten voor hoe veilig ze de brand blussen.

Maandenlang geoefend

Jeugdleider Kevin Bremer van Jeugdbrandweer Kampen is trots op zijn korps. "We hebben maandenlang geoefend en dit is de dag om te laten zien wat iedereen kan."

Ondanks dat de jeugdleden nog even moeten wachten voordat ze écht bij de brandweer mogen, is het volgens Bremer belangrijk om ze nu al enthousiast te maken. "Het zijn ambassadeurs voor de brandweer. Hoe jonger je ermee begint, hoe beter het is voor de toekomst."

Beste tien

Bevelvoerder Matthijs (13) deed ook mee aan de wedstrijd in een juniorenkorps. "Ik vond het goed gaan. Het ging heel snel en we hebben het slachtoffer gered. Of we winnen of niet, we horen bij de beste tien van Nederland. Ik ben sowieso trots."