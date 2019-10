Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest samen verder als Phion

De nieuwe naam van het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest is 'Phion, orkest van Gelderland & Overijssel'. Dat werd vanavond bekendgemaakt in het Wilminktheater in Enschede, voorafgaand aan Wonderful Town, het eerste concert als gezamenlijk orkest.

De orkesten fuseerden op 1 september. De nieuwe naam wordt in de loop van 2020 stapje voor stapje meer zichtbaar in de communicatie over het nieuwe seizoen. Vanaf 1 september 2020 zijn de huidige namen, Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten, volledig vervangen.

Phion is het orkest van Gelderland en Overijssel. Het wil zoveel mogelijk mensen bereiken met live symfonische muziek. Het orkest biedt een grote variëteit in muzikale programma’s met als doel te vernieuwen en te verrassen.

Krachtig en vriendelijk

Directeur Jacco Post: "De naam is krachtig en tegelijkertijd vriendelijk. We kiezen bewust voor de toevoeging ‘Orkest van Gelderland & Overijssel’ om aan te geven wat we zijn en voor wie we er zijn. Het geeft ons publiek een gevoel van nabijheid en toegankelijkheid. Tevens is dit een link met ons verleden en creëert het herkenbaarheid voor toekomstig nieuw publiek."