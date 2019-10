De bevrijding van Overijssel 75 jaar geleden: nog 180 dagen te gaan

Overijssel moet dus nog even geduld hebben voor de bevrijder zover is en de strijd in onze provincie kan losbarsten. In het zuiden van Nederland wordt nog steeds stevig gevochten tussen geallieerde troepen en de Duitse bezetter. Dit gebeurde precies 75 jaar geleden:

Nog 180 dagen te gaan (Foto: RTV Oost)

In Maasbracht in Limburg worden 240 binnenvaartschepen opgeblazen door de Duitsers. De schepen werden bewoond door particulieren. Door de explosies hebben zo'n duizend mensen geen dak meer boven hun hoofd.

Razzia Putten

In Putten wordt een grote razzia gehouden. Alle inwoners moeten hun huizen verlaten en worden vastgehouden. Zeven mensen zijn doodgeschoten. De bezetter spaart zieken, bejaarden en moeders met hele jonge kinderen. Als zij een wit laken uit het raam hangen, hoeven ze hun huis niet uit. Aanleiding voor de razzia is een aanslag op Duitse officieren in de buurt van Putten.

De kerk in Putten waar mensen tijdens de razzia werden samengedreven (Foto: Nationaal archief)

Huissen Meer dan honderd burgers komen om bij een bombardement op Huissen in de provincie Gelderland. De bommenwerpers hadden het gemunt op Duitse tanks. Die waren een dag eerder gezien door Britse piloten. Op het moment van het bombardement zijn de tanks al niet meer in Huissen. De stad wordt echter wel zwaar getroffen. Herrijzend Nederland Radio Oranje was er al, het radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap vanuit Londen. Daar is een nieuwe zender bijgekomen: Herrijzend Nederland, dat uitzendt vanuit het al bevrijde Eindhoven. Doel van de zender is onder meer de nog bezette landgenoten moed in spreken. Westkapelle Een drama in het Zeeuwse dorp Westkapelle, waar 44 mensen om het leven komen als ze in een molen schuilen voor zware bombardementen van de geallieerden. De slachtoffers zoeken beschutting in de molen maar realiseren zich niet dat de bombardementen zijn bedoeld om de dijken te laten breken. De Zeeuwen in de molen worden verrast door het wassende water. Het duurt nog 180 dagen voor Overijssel wordt bevrijd door de geallieerde strijdkrachten. Op de kaart hieronder kun je zien waar de geallieerden zich intussen bevinden. Waar zijn de geallieerden? (Foto: RTV Oost)