García wil dat FC Twente dit weekend wél passie toont in Rotterdam

Garcia baalt vooral van de tweede helft, waarin het in zijn ogen leek of de spelers van FC Twente het opgaven. "Ajax, PSV, Feyenoord, AZ zijn op dit moment misschien wel te grote tegenstanders voor ons. Maar ook in die wedstrijden moeten we competitief zijn. Je kunt verliezen, maar dan wel op een andere manier."

Passie

"We moeten weer onze passie laten zien", vindt de Urugayaan. "Tegen Feyenoord waren we niet sterk genoeg in de duels, niet agressief genoeg. Dat was het grote verschil met de wedstrijden tegen Heracles en Utrecht bijvoorbeeld. Ik hoop dat ons voetbal beter wordt, maar ook dat we in de duels en de tweede ballen weer op het niveau komen van vóór Feyenoord."

Garcia laat doorschemeren dat hij mogelijk wat gaat veranderen in de basiself, maar wil niet zeggen op welke posities. Op verdediger Paul Verhaegh na is iedereen inzetbaar bij de ploeg uit Enschede.



Eén van de beste wedstrijden

Sparta speelde vorig seizoen met FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie. Het duel op het Kasteel eindigde toen in 0-3 voor de Tukkers. "Dat was één van onze beste wedstrijden vorig jaar", herinnert García zich. "Ik hoop dat dit jaar hetzelfde gebeurt."

Het duel in Rotterdam begint zaterdag om 19.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.