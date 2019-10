Hoe eenzaam is Overijssel nou eigenlijk?

Bijna niemand durft er openlijk voor uit te komen, merken we als we eenzame inwoners aanspreken. Maar moeten we ons schamen als we ons wel eens eenzaam voelen?

Cijfers

Bijna veertig procent van de inwoners van Overijssel is wel eens eenzaam. Dit gevoel wordt vaak omschreven als een gevoel van niemand hebben om op terug te kunnen vallen, het gevoel van leegte of zich in de steek gelaten voelen.

Voor iedere gemeente is er een overzicht gemaakt over het percentage van de volwassenen (19+) dat zich eenzaam voelt. Kijk op deze kaart zelf hoe dat zit in jouw gemeente:

Landelijk meldpunt

Eenzaamheid onder ouderen is zeker niet onbekend. Maar het aantal jongeren dat vaker met deze gevoelens kampt, lijkt groter geworden. Daarom is Stichting Join Us vorige maand dan ook een speciaal landelijk meldpunt gestart.