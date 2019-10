Lege boterbakjes, sorteren en veel geduld tijdens Deventer Puzzelmarathon

In de bibliotheek in de binnenstad werden de puzzels inclusief oprolbare puzzelmat rond de middag door veertig deelnemende teams opgehaald. Ze mochten zelf een locatie kiezen waar ze de puzzel gingen maken. Dat kon zijn in de kroeg, de bibliotheek of thuis. Met een groepsapp werden ze op de hoogte gehouden van start en einde.

Gewogen

Om vijf uur moest de puzzel worden opgerold om in de bibliotheek te worden gewogen. Het team dat de puzzel het verst af had was de winnaar van een pakket met lokale producten.

Vijf jaar

Tekenaar/schilder Hans Stempher heeft meer dan vijf jaar aan de tekening waarop historische gebeurtenissen van de laatste 1250 jaar te zien zijn gewerkt. Bijvoorbeeld de oversteek van Lebuinus in het jaar 768, de Saksen die de stad in bootjes binnentrokken en de 'zes veldjes' in de uiterwaarden waar Go Ahead Eagles ooit voetbalde.

Lege boterbakjes

Meedoen was voor veel teams belangrijker dan winnen, van een echte strategie was dan nauwelijks sprake. Goed sorteren, veel geduld en beginnen met de rand was een werkwijze die veel werd gehanteerd. Een van de teams gebruikte lege boterbakjes. "We bewaren ze al jaren, maar voor de puzzelmarathon hebben we de laatste weken toch nog wat extra brood gegeten."