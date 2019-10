Han ten Broeke niet vervolgd voor smaad en laster na aangifte Volkert van der Graaf

Van der Graaf vond dat uitspraken over hem van Ten Broeke en Van Toorenburg in het radioprogramma WNL Op Zaterdag niet door de beugel konden. Het tweetal gaf commentaar op de berichtgeving dat Van der Graaf zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zou houden.

Ten Broeke noemde Volkert een 'freerider' die misbruik maakt van de vrijheid van de rechtstaat. "De rechtstaat is taai en dat is maar goed ook, want dat levert ons vrijheid op", zei Ten Broeke. "En sommigen maken misbruik van die vrijheid. En Volkert is zo iemand. Dat weten we. Het is een freerider op de vrijheden die er nou eenmaal zijn."



De tekst gaat verder onder de video

Volgens de advocaat van Van der Graaf, Willem Jebbink, werd zijn cliënt neergezet als iemand die onbetrouwbaar is en zich niet aan de voorwaarden houdt. "Maar dat heeft hij altijd wel gedaan. Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat er publiekelijk over hem gezegd wordt."

Krantartikel

De uitspraken van Ten Broeke en Van Toorenburg in het programma, waren reacties op een artikel in De Stentor. Daarin werd vermeld dat Van der Graaf zijn fysieke meldplicht met succes aanvocht door de rechtbank te vertellen dat hij zou willen emigreren. Ten Broeke en Van Toorenburg namen het artikel voor waar aan en deden vervolgens uitspraken over vermeend misbruik van vrijheden binnen de rechtstaat.

Volgens Van der Graaf heeft hij zijn verzoek tot het opheffen van zijn fysieke meldplicht nooit onderbouwd met een concrete wens om te emigreren. Hij zou slechts gesteld hebben dat hij de mogelijkheid zou willen hebben om te emigreren.

'Niet aan te rekenen'

Dat de (oud-)Kamerleden de mogelijk onjuiste beweringen in het krantenartikel aanhaalden, is hen volgens het Openbaar Ministerie niet aan te rekenen. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat zij wisten dat de beweringen van de krant mogelijk niet correct waren.

Het OM heeft ook meegewogen dat de uitspraken gedaan werden ter illustratie van een algemener politiek standpunt. De meldplicht van de aangever was niet meer dan de aanleiding om te discussiëren over bepaalde maatschappelijk actuele thema’s.