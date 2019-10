Stichting SKIK bestaat vijf jaar: ontspannen vakanties voor gezinnen met veel zorg

Het is dit weekend feest voor de Twentse stichting Skik, want het eerste lustrum wordt gevierd. De stichting helpt gezinnen met ouders of kinderen met een beperking een zo zorgeloos mogelijke vakantie te vieren. Jos en Anita Haegens uit Goor hebben daar gebruik van gemaakt. "Het was echt heerlijk ontspannen."

De mantelzorggezinnen die Skik selecteert, moeten een vakantie echt nodig hebben, bijvoorbeeld doordat ze het zelf niet kunnen betalen. Vaak heeft een van de kinderen of een van de ouders een beperking. In sommige gevallen hebben zelfs de ouders én kinderen een ziekte of beperking.

Zoals bij Jos en Anita Haegens. Zij hebben allebei beenamputaties gehad. Jos heeft beide onderbenen verloren. Hij loopt met protheses en voor lange afstanden gebruikt hij een rolstoel of zijn scootmobiel. Anita heeft een beenprothese, waarmee ze prima kan lopen. Daarnaast hebben Jos en Anita veel zorg voor hun zevenjarige zoontje Pascal, die een ontwikkelingsachterstand heeft.

Ontzorgen

"Een van de doelen van de vakantie van Skik is het ontzorgen van de gezinnen", zo zegt Jolanda van Tellegen van stichting Skik in Twente. Ze regelen tijdens de vakantie dagjes weg voor ouders en kinderen. Zo kunnen ze naar de dierentuin en naar de Waarbeek in Hengelo. De ouders hoeven niet te koken, want de stichting zorgt voor ontbijt, lunch en avondeten.

Aangepast huisje

"Het is voor ons niet makkelijk om op vakantie te gaan. Veel vakantieparken hebben geen aangepaste huisjes en als ze dat wel hebben, moet je het soms wel twee jaar van tevoren boeken.", zegt Anita. De huisjes waar de gezinnen vakantie vieren, zijn allemaal rolstoelvriendelijk. Zo zijn er beugels bij de toiletten, zitjes in de douche en extra brede deuren waar een rolstoel doorheen past.

Erkenning

Gezinnen kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk op vakantie te gaan. Jos en Anita hebben dit ook gedaan. "Het was gezellig en je begrijpt elkaar. Ik keek niet raar op van het gedrag van andere kinderen en andere ouders vonden het gedrag van Pascal ook niet gek."

Dit was voor Anita een blijk van erkenning. Volgens Jolanda van Tellegen is dit ook een van de redenen dat er gekozen is voor groepsvakanties. "Mensen kunnen lief en leed met elkaar delen. Afgelopen jaar hadden we vijf alleenstaande moeder met hun kinderen bij elkaar. Ze deelden de zorg. Dit was zo'n succes dat ze aan het einde geen afscheid van elkaar wilde nemen."

Feest

Om het vijfjarig bestaan te vieren, geeft de Twentse stichting aanstaande zondag een groot feest bij de Waarbeek in Hengelo. Alle gezinnen die op vakantie zijn geweest met Skik zijn uitgenodigd. En er is een grote opkomst volgens Jolanda van Tellegen, "We verwachten ongeveer tweehonderd mensen." Jos, Anita en Pascal zijn zondag ook van de partij.