Provincie Overijssel blij met stikstofaanpak van kabinet

De provincie Overijssel is blij met het plan van aanpak dat het kabinet vandaag gepresenteerd heeft voor de stikstofcrisis. Dat laat de provincie in een schriftelijke reactie weten. "De provincies zijn blij met de stappen die het kabinet zet om het stikstofprobleem aan te pakken. We trekken samen op in deze aanpak", aldus gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland die optreedt als woordvoerder van de provincies.

De provincie Overijssel wil zo snel mogelijk de vergunningsverlening voor initiatiefnemers op gang brengen. "Dat doen wij in vertrouwen nu ook het kabinet op rijksniveau maatregelen neemt en de randvoorwaarden, inclusief financiën, realiseert om Nederland weer draaiende te krijgen, waarbij we ons goed realiseren dat niet alles kan."

Tweede advies Remkes

De Commissie-Remkes die het kabinet adviseert in de zoektocht naar oplossingen voor de stikstofcrisis, komt voor het eind van dit jaar met een tweede advies. Dat advies gaat over beweiden en bemesten. Op dit moment mogen boeren dat niet zonder vergunning. Duidelijkheid over hoe het verder moet, is er niet. Mogelijk komt de Commissie-Remkes voor het eind van dit jaar met een advies dat leidt tot een oplossing.

Boer Arjan Bonthuis van LTO Noord-Oost Twente geeft aan dat de landelijke boerenorganisatie LTO ook heeft aangedrongen op een extra advies. "Remkes heeft tot nu toe nog niets over het beweiden en bemesten gezegd", aldus Bonthuis. Toch is het belangrijk dat dit wel gebeurt, want boeren willen weten waar ze aan toe zijn.

"We zijn de afgelopen jaren heel druk bezig geweest met het beweiden van koeien. Dat was een maatschappelijke wens." Bonthuis kan zich goed voorstellen dat mensen niet meer begrijpen wat er gebeurt.

Bemestingsplan

Maar niet alleen de onduidelijkheid over het beweiden van koeien, speelt boeren parten. Ook over de bemesting van landbouwgronden moet snel duidelijkheid komen. "In januari moeten boeren een bemestingsplan aanleveren", stelt Bonthuis. "Dan moet wel duidelijk zijn aan welke voorwaarden dat plan moet voldoen."