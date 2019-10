Pover Go Ahead Eagles lijdt puntenverlies tegen Jong AZ

Go Ahead verspeelt punten in eigen huis (Foto: Pro Shots)

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles zich vrijdagavond een slechte dienst bewezen. In Deventer kwam de ploeg niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong AZ.

Met een ongewijzigd elftal begon Go Ahead-trainer Jack de Gier aan het treffen met Jong AZ, dat de eerste mogelijkheid kreeg in De Adelaarshorst. Doelman Verhulst maakte een kopbal van Abouklal onschadelijk en in de tegenstoot was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer, maar doelman De Boer stond succes van Berden in de weg.

Veldmate kopt raak

Halverwege de eerste helft was het wel raak voor Go Ahead Eagles. Uit een vrije trap wist aanvoerder Jeroen Veldmate met het hoofd voor de 1-0 te zorgen. Dat de Deventenaren met die stand de kleedkamers mochten opzoeken voor de rust was te danken aan Verhulst, die tot twee keer toe handelend moest optreden bij een kopbal van Druijff.

Deksel op de neus

Ook in de tweede helft liet het spel van beide kanten te wensen over, want het Deventer publiek werd niet bepaald vermaakt. Een schot van Corboz verdween over het doel van De Boer en een inzet van Ngombo ging via een Alkmaars been naast. Tien minuten voor tijd kwamen de bezoekers niet onverdiend langszij toen invaller Sedlácek Verhulst van dichtbij kansloos liet.

Kansen over en weer

Go Ahead mocht van geluk spreken dat het leed niet erger werd, want Taabouni was dichtbij de Alkmaarse voorsprong, maar doelman Verhulst redde knap. Een slotoffensief van de gastheren leverde nog mogelijkheden op via Van der Venne en Berden, maar de grootste kans was voor Ngombo, die ver in blessuretijd zijn ploeg alsnog de zege kon schenken. Hij zag zijn inzet echter van de doellijn gehaald worden. Daardoor bleef het bij 1-1 en lijdt Go Ahead Eagles wederom puntenverlies.

Go Ahead Eagles- Jong AZ 1-1

1-0 Veldmate (22)

1-1 Sedlácek (80)



Arbiter: Nagtegaal

Geel: Mertens, Ngombe

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz (Bannink/68), Van der Venne, Lieftink; Navratil (Edqvist/87), Ngombo, Berden.



Jong AZ: De Boer; Church (Sedlácek/72), Bergsma, Bakker, Gullit; Reijnders, Oosting, Goudmijn; Aboukhlal (Correia/62), Druijf (Kunst/62), Taabouni.

