Zo verliep de eerste ledenborrel van Forum voor Democatie in Overijssel

"Positief verrast met de grote opkomst" was Johan Almekinders, fractievoorzitter van Forum van Democratie. Vanavond kwamen ongeveer tweehonderd mensen bij de provinciale ledenborrel van de partij, die gehouden werd in een hotel in Lonneker.

Niet alleen de provinciale politiek was vertegenwoordigd met de Overijsselse Statenleden. Er was ook landelijke aandacht. FvD-senator Annabel Nanninga en Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, kwamen vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Lonneker.

Stikstof

Een van de speerpunten van Statenlid Andreas Bakir was dat de overheid stikstof moet gaan meten in plaats van berekenen. Hierdoor zou er een realistischer beeld van de daadwerkelijke uitstoot komen. Met zijn vergelijking dat "Een Nederlandse koe meer poept dan een Belgische koe", zette hij zijn standpunt kracht bij. Hiermee wil hij laten zien dat het berekenen van stikstof geen zin heeft. Dit werd onder luid applaus ontvangen.

FvD richt zich ook op de boeren in de regio, maar of de boeren ook aanwezig waren op de borrel, is maar de vraag. Bij de vraag vanuit de partij wie er aanwezig was op het malieveld tijdens het boerenprotest, gingen ongeveer vijf van de tweehonderd handen de lucht in.

Meer diepgang

Er was 'ruimte voor dialoog', maar in de vragenronde mochten bezoekers maar één vraag persoon stellen waardoor een echt debat niet op gang kwam. Merle Hooge Venterink uit Oldenzaal was een van de weinige vrouwen die aanwezig was. "Ik had wel iets meer diepgang en uitleg verwacht, vooral over het klimaat." Ze is nog geen lid, maar ze voelt zich wel aangetrokken tot de partij. "Ik vind het mooi dat ze verandering willen brengen en de stem van de mensen in het land gehoord wordt."

Dit is ook een van de redenen waarom Ralph Geerdink uit Geesteren een half jaar geleden lid werd. Hij stemde altijd op de PVV, maar vindt dat FvD realistischer is. "Forum heeft meer kans om het partijkartel van de huidige politiek te doorbreken. Ook zijn ze realistischer in hun standpunten over bijvoorbeeld immigratie dan de PVV."