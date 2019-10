Hoofdklasse: SC Genemuiden stoomt door, nederlaag Staphorst, Berkum en DETO

SC Genemuiden boekte in Hoogeveen de vierde overwinning op rij. Bij HZVV werd met 2-3 gewonnen. Velda bracht de bezoekers al snel op voorsprong, maar de thuisploeg deed via Popovic wat terug. Zoals vaker stond Kavak vervolgens op bij de bezoekers, die Genemuiden met twee treffers op 1-3 zette. Stevens zorgde vlak voor tijd nog voor de aansluitingstreffer, maar dat mocht de pret van de ploeg van René van der Weij niet meer drukken.

Wederom verlies Staphorst

Na de thuisnederlaag van vorige week moest Staphorst wederom het onderspit delven. Eemdijk was met 2-0 te sterk. De thuisploeg kwam voor rust via De Graaf op voorsprong en de score werd twintig minuten voor tijd verdubbeld via Buimer, die een strafschop binnenschoot nadat Van Houten namens Staphorst hands had gemaakt en er met rood af moest. In de slotfase kreeg ook Eemdijk nog rood, maar dat bracht geen verandering meer in de 2-0 eindstand.



Berkum

Net als Staphorst moest ook Berkum voor de tweede week op rij een nederlaag slikken. De ploeg uit Zwolle ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen ACV. De Assenaren beslisten het duel na rust via doelpunten van Schrijver en Hagenauw.

DETO gedeclasseerd

DETO beleefde een zure middag in Nijkerk. De formatie uit Vriezenveen verloor met 6-1 van NSC en dat was allesbehalve geflatteerd. De thuisploeg kwam via Hazzat al in de eerste minuut op voorsprong en diezelfde Hazzat was in het vervolg van de eerste helft nog een keer trefzer. Ook Martina scoorde twee keer waardoor het 4-0 bij rust stond. Tot overmaat van ramp moest Nahrwold er met rood af na een domme charge. Na rust zorgde Grovenstein voor de 5-0 en 6-0. De eretreffer van DETO kwam uiteindelijk van invaller Jansen.