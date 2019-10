Hengelo herdenkt 75 jaar na bombardementen: "Ik was verlamd van angst"

"Er kwam een zwarte wolk van vliegtuigen over ons heen", vertelt Westen. "Ik kon geen stap meer verzetten, maar toen kwam uit een schoenenzaak, waar nu Purdey in is gevestigd, een winkelmedewerker naar me toe en die greep me bij de arm."

Het meisje werd meegenomen naar de schuilkelder van de zaak van waaruit ze niet veel later de bommen op de stad hoorde vallen.

Spoorverbinding

De bombardementen van 6 en 7 oktober 1944 zijn de zwaarste die Hengelo heeft moeten doorstaan. Het doel was om de spoorverbinding naar Duitsland te raken, die voor de bezetters belangrijk was. Maar het centrum werd daarbij ook zwaar getroffen en de stad lag in puin.

Fototentoonstelling over Hengelo in de oorlog (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost Fototentoonstelling over Hengelo in de oorlog

Na 75 jaar herdenken de inwoners deze gebeurtenissen met onder meer een fototentoonstelling en kranslegging bij het oorlogsmonument. "Het is eigenlijk heel wrang voor de Hengeloërs dat zo kort voor de bevrijding de stad werd verwoest", vertelt Hans de Gruil van Stichting Erfgoed Hengelo.

Wederopbouw

"Tegelijkertijd is het een markeringspunt geweest voor hoe de stad zich later heeft ontwikkeld", legt hij uit. "Hengelo is in de periode na de oorlog een echte wederopbouwstad geworden. De groei en de ontwikkeling, maar ook de architectuur, is ontzettend belangrijk voor de stad geweest."