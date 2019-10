Op zoek naar de wortels van het idealisme van Philip Dirk Baron van Pallandt van Eerde

Wie was Philip Dirk Baron van Pallandt (1889-1979)? Waarom gaf hij zijn bezittingen weg? Waar komt zijn warme belangstelling voor de theosofische beweging en scouting vandaan? Wat was zijn drijfveer om zich in te zetten voor mensen die het minder goed hadden? Antwoorden op dit soort vragen staan in het boek “Landgoed als leerschool” van schrijver Joke Draaijer. Het boek beleefde vandaag zijn presentatie op kasteel Eerde in Ommen.

Het boek is de eerste wetenschappelijke biografie over het leven van Philip Dirk Baron van Pallandt. Het laat zien hoe hij de ingrijpende en dramatische ontwikkelingen tijdens zijn leven verstond en verwerkte. De auteur Joke Draaijer promoveerde in Groningen als godsdienstwetenschapper op de biografie van de baron en heeft haar onderzoek samen weten te vatten in een bijna 400 bladzijde tellend boek.

Op zoek naar de wortels van het idealisme

In een mooie biografie, gebaseerd op diepgaand bronnenonderzoek en egodocumenten, is Draaijer op zoek gegaan naar de wortels van het idealisme van Van Pallandt. De presentatie van het eerste boek vond vandaag plaats in de aanwezigheid van familie van Van Pallandt. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan de dochter van de baron, mevrouw Erin Oudshoorn-barones van Pallandt.

Philip Dirk Baron van Pallandt groeide op in Den Haag, op het familielandgoed Duinrell. Als jonge man genoot hij alle voorrechten van stand. Na het stoppen van het huisonderwijs wist hij niet goed welke kant hij uit moest. Tot dat hem onverwacht in 1913 het landgoed Eerde onder Ommen werd nagelaten door een achterneef van zijn vader.

Erfenis

Zijn vader ontraadde hem de erfenis te aanvaarden, omdat hij niet het kapitaal had om het bezit te onderhouden. Maar dit advies sloeg hij in de wind. Zoals hij later ook het advies in de wind sloeg om zijn bezittingen niet van de hand te doen. De adel ziet het als haar opdracht om familiebezit zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden.

Krishnamurti

Toen hij naar Eerde verhuisde kreeg zijn belangstelling voor de natuur een nieuwe dimensie. Ook op spiritueel vlak ontwikkelde hij zich. Hij kwam in contact met de Indiase ‘wereldleraar’ Krishnamurti via Koos van der Leeuw, bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de Theosofische Beweging, die hij weer via zijn scoutingnetwerk had leren kennen. Krishnamurti ontwikkelde zich tot gidsfiguur in het leven van Van Pallandt.

Van Pallandt in 1924 schonk zijn hele bezit in Ommen aan de zogenoemde Eerde Foundation, die de nieuwe wereldleraar ondersteunde. Nadat Krishnamurti in 1929 aangaf geen volgelingen te willen kreeg Van Pallandt zijn landgoed weer terug.

Niet jagen

Als een vroege ‘natuuridealist’, gaf van Pallandt de jacht op, een geliefd tijdverdrijf voor de Nederlandse adel. Hij zette zich in voor de scouting in Nederland, voor Belgische vluchtelingen, tijdens de Eerste Wereldoorlog, en voor Hongaarse en Oostenrijkse ‘hongerkinderen’ in de eerste jaren na die oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij enkele maanden gevangen zat in Buchenwald, zette hij zich vooral in als bestuurder van de scouting en natuurbeschermingsorganisaties.