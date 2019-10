Heracles Almelo kent weinig moeite met FC Emmen en boekt eenvoudige zege

Heracles Almelo heeft zich tegen FC Emmen herpakt van de nederlaag die het vorige week leed op bezoek bij AZ. In eigen huis zegevierde de ploeg van trainer Frank Wormuth met 2-0 over Drenthenaren.

Het was aan FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp te danken dat Heracles Almelo in de eerste 45 minuten slechts eenmaal het net wist te vinden. De sluitpost uit Wierden vormde een sta-in-de-weg en redde onder meer knap op een pegel van Joey Konings.

Dessers met zijn vijfde

Toch kon Telgenkamp niet voorkomen dat Cyriel Dessers zijn vijfde competitiegoal in Almelose dienst produceerde. Silvester van der Water leverde een ragfijne voorzet af op het hoofd van Dessers, die raak knikte en de score opende op Erve Asito.

Penalty?

Vlak na de theepauze leek Heracles op 2-0 te komen via Alexander Merkel. De middenvelder was eerder bij de bal dan Telgenkamp en schoot op doel, waarna de goalie volledig over het leer heen maaide en Merkel hard raakte. Niets aan de hand, zo oordeelde arbiter Sander van der Eijk. De VAR was het met hem eens, want ook vanuit Zeist werd er niet ingegrepen.

Veendorp helpt Heracles

Even later zette Heracles de marge alsnog op twee. Lennart Czyborra stoomde nog maar eens op langs de linkerflank en zocht Dessers met een voorzet. Keziah Veendorp wilde de Belgische spits van scoren af houden, maar in plaats daarvan werkte hij de bal zelf achter Telgenkamp. In het restant van het duel kwam Heracles nog amper in de problemen en kreeg het zelfs kansen op meer. Dessers en Mauro verzuimden echter de 3-0 op het scorebord te zetten.

Heracles Almelo - FC Emmen 2-0

1-0 Dessers (31)

2-0 Veendorp (59 e.d.)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Burnet, Laursen, Veendorp

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord, Pröpper, Knoester, Czyborra; Kiomourtzoglou, Mauro Junior (Bijleveld/90), Merkel; Van der Water (Dos Santos/87), Dessers (Cijntje/90+1), Konings

FC Emmen: Telgenkamp; Bijl, Heylen, Veendorp, Burnet (Roosken/80); Hiariej, Chacon, Peña; Slagveer (Arias/73), De Leeuw, De Vos (Laursen/59)

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie. De statistieken van de spelers van Heracles Almelo zijn via deze link te vinden.