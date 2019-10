Zaaloverzicht: Eerste zeperd Landstede, Apollo 8 grijpt naast Supercup, Het Ravijn wint opnieuw

De nodige zaalsporten staan zaterdagavond weer op het programma, met eredivisiewedstrijden in het basketbal, handbal en waterpolo. Hieronder houden we je de hele avond in een overzicht op de hoogte van de resultaten. Blijf de pagina vernieuwen voor het laatste nieuws.

Landstede Hammers heeft een dure nederlaag geleden tegen ZZ Leiden. In Zwolle ging de landskampioen voor het eerst dit seizoen onderuit: 82-73. Landstede Hammers stond na het eerste kwart al tien punten achter en keek vrijwel het gehele duel tegen een marge van om en nabij de tien aan. Het derde kwart werd gewonnen, maar het gat was al te groot om in het vierde kwart nog de winst te grijpen.

Waterpoloërs Het Ravijn winnen opnieuw

De waterpoloërs van Het Ravijn hebben na twee duels nog altijd de maximale score in de eredivisie. Zaterdagavond werd er in eigen huis met 11-6 gewonnen van De Ham uit Wormerveer. Wel kwam Het Ravijn in Nijverdal nog op een 1-0 achterstand, maar daarna werd het gaspedaal flink ingetrapt. Bas ter Brake kroonde zichzelf tot topschutter van de avond: hij produceerde drie treffers.

Apollo 8 grijpt naast Supercup

De Supercup is voor het derde jaar op een rij een prooi voor de volleybalsters van Sliedrecht Sport. In Zuid-Holland werd het 3-0 (25-21, 25-23 en 25-18) voor de thuisploeg. Normaal gesproken is de Supercup een strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaars. Omdat Sliedrecht Sport allebei de prijzen won, was verliezend bekerfinalist Apollo 8 uit Borne de tegenstander.

DSVD verliest alweer

DSVD wacht nog altijd op de eerste zege van het nieuwe seizoen. In Deurningen gingen de handbalsters onderuit tegen Volendam: 32-37. Voor DSVD was het alweer de vierde nederlaag deze jaargang, waardoor het enkel SEW onder zich heeft staan in de ranglijst.

Borhave verging het beter. In Borne werd een nipte overwinning geboekt op Voorwaarts, waardoor Borhave stijgt naar de middenmoot.

Volendam was een maatje te groot voor DSVD (Foto: Orange Pictures/Herman Zandhuis)