Sparta Rotterdam brengt FC Twente in slotfase derde nederlaag op rij toe

FC Twente heeft de derde opeenvolgende nederlaag geleden in de eredivisie. Na het ruime verlies bij Feyenoord van vorige week ging de formatie uit Enschede wederom onderuit in Rotterdam. Sparta was op Het Kasteel met 2-1 te sterk.

Brama stond na maanden blessureleed voor het eerst binnen de lijnen dit seizoen en ook Berggreen kreeg een basisplaats van Garcia ten faveure van Vuckic. Sparta was de betere ploeg in de eerste helft en dat resulteerde in de nodige gevaarlijke momenten voor het Twentse doel. Harraoui en Mattheij waren dichtbij, maar Drommel hield knap zijn doel schoon. Aan de overkant kwam het eerste wapenfeit van Twente op naam van Nakamura.

Drommel belangrijk

Ook daarna moest Twente alle zeilen bijzetten om Sparta van zich af te houden en mocht daarbij Drommel dankbaar zijn dat het 0-0 stond bij rust. De sluitpost wist met een knappe redding Ache van scoren te houden.

Snelle treffers

Direct na rust kwamen de gastheren op voorsprong. Dervisoglu ontsnapte aan buitenspel en wist met een laag schot Drommel te verschalken, 1-0. Twente liet het er niet bij zitten en had direct een antwoord op de openingstreffer van Sparta. Een afgeslagen voorzet van Aitor belandde bij Verdonk, die in tweede instantie de 1-1 binnen tikte.

Rood Plezueguelo leidt verlies Twente in

Beide ploegen kregen kansen op de voorsprong. Invaller Veldwijk faalde opzichtig en aan de overkant was Brama tot twee keer dicht bij een Twents doelpunt. Na bestudering van de VAR kreeg Pleguezuelo vijf minuten voor tijd rood na een stevig charge. Dat overwicht werd door Sparta direct optimaal benut want een paar minuten later bracht Smeets de thuisploeg op 2-1 na een heerlijke aanname en fantastisch schot. Verdedigend zag Twente er daar overigens niet best uit.



Brama dichtbij late gelijkmaker

Met een man minder ging Twente met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, waardoor de thuisploeg de nodige ruimte kreeg om het duel in het slot te gooien. Sparta liet de Enschedeërs in leven en dat resulteerde bijna in de 2-2, maar Brama had pech dat zijn kopbal rakelings naast ging. Daardoor bleef het bij 2-1 en verliest Twente opnieuw in Rotterdam.

Sparta Rotterdam - FC Twente 2-1

1-0 Dervisolgu (49)

1-1 Verdonk (51)

2-1 Smeets (88)

Arbiter: Manschot

Geel: Verdonk, Vriends, Berggreen, Aitor

Rood: Pleguezuelo (FC Twente/85)

Sparta Rotterdam: Coremans; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Harraoui, Rigo, Smeets, Rayhi (Duarte/64); Dervisoglu, Ache (Veldwijk/61).

FC Twente: Drommel; Pleguezuelo, Schenk, Bijen, Verdonk; Brama, Busquets (Roemeratoe/58), Espinosa; Aitor, Berggreen (Selahi/86), Nakamura (Menig/77).

