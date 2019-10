Wat vind jij: Overlastgevers in het openbaar vervoer moeten veel zwaarder gestraft worden (Foto: RTV Oost)

Overijssel heeft veel last van overlastgevers in het openbaar vervoer. Dat stelt PVV-Kamerlid Roy van Aalst. Hij wil daarom dat mensen die zwartrijden, overlast veroorzaken of vrouwen lastigvallen veel harder aangepakt worden.

Hengeloër Roy van Aalst is Tweede Kamerlid namens de PVV. Daarnaast is hij mede-eigenaar van een metaalfamiliebedrijf in Enschede.

In april werd in Borne een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) door een zwartrijder ernstig mishandeld. Naar aanleiding daarvan pleitte de PVV al voor het uitbreiden van het vervoersverbod. Een overlastgever in het openbaar vervoer kan namelijk maar voor één traject een vervoersverbod krijgen.

Ontmoeting met slachtoffer

Maar de PVV vindt het onacceptabel dat het alleen bij een vervoersverbod blijft. Statenlid Joeri Pool lichtte dat eerder al toe: "Stel, je mishandelt een boa en je wordt opgepakt door de politie. Dan sta je na twee uur alweer buiten in afwachting van je proces dat wel maanden kan duren.

"Zo kan het voorkomen dat de desbetreffende boa je alweer voorbij ziet rijden in een andere bus, een paar uur na de mishandeling. Dat moet niet kunnen."

Illustratief probleem

Volgens Van Aalst is het Kamperlijntje illustratief voor de overlastproblemen in het openbaar vervoer. Dat traject heeft 'veel last van overlastgevende asielzoekers'.

"Vooral in de avonduren voelen vrouwelijke boa's zich onprettig. Zij werken daarom niet langer alleen." Het Kamerlid wil daarom dat mensen die zwartrijden, overlast veroorzaken of vrouwen lastigvallen veel harder aangepakt worden.

Daar hebben we een stelling aan gekoppeld. Want heeft Van Aalst gelijk? Is het harder straffen van overlastgevers de manier om de rust in het openbaar vervoer terug te laten keren? Laat ons weten wat jij vindt!