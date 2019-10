EK baanwielrennen in Apeldoorn staat voor Kirsten Wild in het teken van de Spelen in Tokio

Alleskunner is ze. Kirsten Wild uit Zwolle. Ze won ook dit seizoen weer wedstrijden bij het wegwielrennen, maar excelleert vooral op de baan. Met zes wereldtitels en evenzoveel Europese geldt ze als een van kanshebbers op de Olympische Spelen. Maar juist op dat podium lukte het tot nu niet. Daarom staat alles nu in het teken van Tokio 2020, ook de EK in Apeldoorn dat half oktober start.

"Het knaagt niet echt dat het niet is gelukt tot nu toe op de Spelen", zegt ze. "Maar het is zo ontzettend gaaf om daar te rijden, dat ik het heel graag nog eens wil laten zien daar. Het is voor mij het hoogst haalbare, olympisch goud."



Dat is volgens Wild dus nog mooier dan de - in de wielerwereld mythische - regenboogtrui van de wereldkampioen. "Maar die is ook mooi hoor", vertelt ze lachend. "Ik heb er de eerste keer te weinig van genoten, je mag 'm maar een jaar aan. Nu train ik er altijd in, ik geniet er nog steeds van dat ik die trui aan mag."

Kirsten Wild in haar regenboogtrui in Apeldoorn (foto: Noord Oost Media)



Apeldoorn

Wild werd de afgelopen twee edities van het WK op verschillende onderdelen kampioen. Een van die toernooien was in Apeldoorn en daar is dus straks het EK. "Voor mij extra leuk, omdat ik in Zwolle woon is het een soort thuisbaan. Er zitten dan veel bekenden op de tribune." Wild wil graag Europese titels pakken, maar doet dat niet ten koste van alles. Er zijn namelijk ook kwalificatiepunten te verdienen voor de spelen en dat is het hoogste doel. "Ik ga geen alles of niets dingen doen om kampioen te worden als ik eigenlijk beter voor die punten kan gaan."