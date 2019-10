HSC'21 pakt koppositie in 3e divisie na thuiszege op Gemert

HSC'21 is de nieuwe koploper in de 3e divisie. Vanmiddag won het op eigen veld van Gemert met 3-0 en het zag Groene Ster gelijkspelen tegen Dongen, waardoor de eerste plek werd overgenomen.

Lang was er weinig te beleven in de eerste helft. Aan het einde kwam Gemert beter in de wedstrijd en waren er wat mogelijkheden, maar de ploeg scoorde niet. Kort na rust deed HSC'21 dat wel. Stef Ottink vond Desney Bruinink en die maakte zijn derde van het seizoen. Kort daarna voorkwam doelman Wouter Lankheet de gelijkmaker van Thijs van Pol.

Ottink was even later zelf dicht bij een treffer, maar zijn schot ging net over. Twintig minuten voor het einde werd het wel 2-0. Diego van der Weide benutte een strafschop. Tien minuten later was het beslist. Dit keer scoorde Ottink wel en zorgde daarmee voor de 3-0 eindstand.

