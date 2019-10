Nijverdalse groep heeft beste levend standbeeld van Nederland

Kalefater is een groep van vier vrijwilligers. Twee van hen treden op als levend standbeeld, de andere twee houden zich bezig met de schmink. De groep werd in 2017 ook al Nederlands kampioen.

WK en NK

Het festival in Arnhem was vandaag het decor voor het Nederlands kampioenschap en wereldkampioenschap Living Statues. Tweehonderd deelnemers uit onder andere Duitsland, Australië en Nederland deden mee. Ze vormden in totaal 134 levende standbeelden.

Een jury beoordeelde de levende standbeelden, ook het publiek mocht stemmen. Uiteindelijk werd de Nijverdalse groep Nederlands kampioen met haar optreden Zwerf.

Twee zwervers

Het beeld bestaat uit een bushokje met daarin twee zwervers. Aangezien het regent willen beiden een plekje op de bank in het bushokje. De bazige zwerver eist zijn plek op, maar de onderdrukte zwerver verovert uiteindelijk door toeval alsnog een plek op het bankje.

"In ieder levend standbeeld beelden we de strijd uit tussen de onderdrukte en onderdrukker. Door een grapje of kwinkslag in het verhaal wint de onderdrukte altijd. Dat is ook in dit verhaal zo", vertelt Yvance Tutert van de groep.

Beste levende standbeeld van Nederland komt uit Nijverdal (Foto: Kalefater)

Tweede

Kalefater werd vandaag naast Nederlands kampioen ook tweede op het wereldkampioenschap. De Portugees Vitor Almeida en zijn partner werden wereldkampioen. Ze beeldden een kussend echtpaar uit.