'We moeten niet ontkennen dat óók jongeren eenzaam zijn'

Jolien Dopmeijer, docent en onderzoeker aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, houdt zich bezig met het onderzoek naar het welzijn van de studenten. En de resultaten zijn volgens haar schokkend. Want een groot deel voelt zich wel eens eenzaam.

Dopmeijer legt uit dat een groot deel van die 'eenzame' studenten ook burn-outklachten heeft. "Studenten ervaren angst en sombere gevoelens", voegt ze eraan toe.

Jong versus oud

Eenzaamheid onder ouderen is vaak onder de aandacht. "En eenzaamheid onder ouderen blijft ook zeker een probleem", zegt de onderzoeker. "Maar we moeten niet ontkennen dat jongeren en dus ook studenten met eenzaamheid te maken hebben."

"Bij ouderen speelt het vaak een rol dat ze mensen om zich heen zien wegvallen", legt Dopmeijer uit. "Jongeren voelen zich vaak alleen terwijl ze letterlijk in contact zijn, maar je kunt je afvragen hoe echt dat contact is."

Als je jong bent, wordt er eigenlijk van je verwacht dat je niet eenzaam bent. Dopmeijer kan zich heel goed voorstellen dat het beeld van eenzaamheid tegenstrijdig is met het algemene beeld van een student.

Ze is ervan overtuigd dat social media een rol speelt in dit probleem. "Alles loopt via social media en doorgaans is het beeld dat je leven er leuk moet uitzien."

Prestatiegerichte maatschappij

Dopmeijer haalt een aantal filosofen aan en is van mening dat we als maatschappij zelf eenzaamheid creëren doordat deze zo individualistisch is en gericht is op prestaties. "Altijd maar op zoek naar de beste versie van jezelf, altijd maar streven naar dat perfecte plaatje. Dat maakt heel erg eenzaam."

Contact met jezelf

Geen écht contact meer met je omgeving, social media, prestatiedruk, het lijkt allemaal bij te dragen aan de eenzaamheid onder jongeren. "We zijn vergeten hoe we contact maken met ons zelf", zegt de docent. "Luisteren naar je eigen lichaam is erg belangrijk."

Dopmeijer zou daarom heel graag een nieuwe visie in het onderwijs willen. Jongeren moeten worden opgeleid om zichzelf te kunnen zijn. Ontdekken waar je zelf van houdt en wat je eigen drijfveer is, dat is erg belangrijk volgens Dopmeijer. "Jongeren staan nog zo aan het begin van hun ontwikkeling", vertelt de onderzoeker. "Ik denk dat als we het hen leren, dat zij er hun leven lang profijt van hebben."