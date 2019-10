Na zelfmoord Onur alsnog twee jongeren veroordeeld voor verspreiden naaktfoto

De jongen zou zich als meisje hebben voorgedaan met een nep-account, waarna Onur een naaktfoto stuurde. Die foto werd vervolgens doorgestuurd naar onder meer het destijds 14-jarige meisje, die de foto op social media plaatste. Dat is de reden dat de straf voor het meisje voorwaardelijk is, met een proeftijd van twee jaar.



Justitie wilde de verspreiders van de afbeelding aanvankelijk niet strafrechtelijk vervolgen, maar de rechtbank Zwolle heeft de twee minderjarige Enschedeërs maandagmiddag alsnog veroordeeld wegens 'sexting'.

Strafvervolging afgedwongen

De slepende zaak rond Onur baarde niet alleen opzien vanwege de zelfdoding van de puber, maar vooral ook omdat het Openbaar Ministerie aanvankelijk geen strafvervolging wilde instellen. Daarop begonnen de ouders een zogenoemde artikel 12-procedure voor het gerechtshof in Arnhem, waarin ze eisten dat de drie pesters alsnog voor de rechter zouden moeten verschijnen, zo vertelden ze eerder uitgebreid tegenover RTV Oost.

Het Hof oordeelde vervolgens dat het OM de verspreiders van de naaktfoto alsnog moest vervolgen.

Verspreiding kinderporno

Verdachten van sexting voor de rechter dagen, is juridisch complex. Crux daarin is of de verspreiding van seksueel getinte filmpjes en foto's eventueel met wederzijdse toestemming is gebeurd. Omdat sexting niet expliciet is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, wordt verdachten in de praktijk vaak 'verspreiding' van kinderporno' ten laste gelegd. Dat is ook in deze zaak gebeurd.

Achter gesloten deuren

Het OM besloot uiteindelijk twee van de in totaal drie verdachten voor de rechter te brengen. Eén meisje ontsprong de justitiële dans, maar de twee minderjarige jongeren moesten zich recent voor de Zwolse kinderrechter verantwoorden. Daarbij werden achter gesloten deuren voorwaardelijke taakstraffen van 60 en 40 uur geëist.

Overigens wilden de ouders van Onur dat de verdachten 'dood door schuld' ten laste zou worden gelegd, maar het OM dagvaardde de twee minderjarigen uiteindelijk voor het verspreiden van kinderporno.