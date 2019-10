Oorlogswinter van Jan Terlouw door De Jonge Honden uit Zwolle naar theater gebracht

Waar de Jonge Honden doorgaans werken vanuit het Perrontheater in Zwolle zal Oorlogswinter op verschillende plaatsen in Overijssel te zien zijn. Onder meer in Vroomshoop, Oldenzaal, Hengelo, Raalte Deventer en uiteraard Zwolle.

Overijsselse wortels

"Het mooie is ook dat de wortels van dit boek in Overijssel liggen. Het gaat over de hongerwinter en speelt zich af in een fictief dorp bij Zwolle", vertelt Versteeg. Voor De Jonge Honden een heel spannend concept. Want het boek Oorlogswinter is door zoveel mensen gelezen en het is ook al verfilmd. Hoe voeg je daar in het theater nog iets aan toe?

"We willen dicht bij het boek blijven", vertelt Versteeg. "Maar het wordt wel een hedendaagse versie en de Tweede Wereldoorlog is ook iets wat we al veel hebben behandeld. Dus we moeten toch weer met iets nieuws komen. Ik denk dat we daar in geslaagd zijn", blijft Versteeg wat mysterieus over het eindresultaat.

Waar gaat Oorlogswinter over? Het boek Oorlogswinter is een jeugdboek dat gaat over Michiel van Beusekom, zoon van de burgemeester van het dorp De Vlank bij Zwolle. Het verhaal speelt zich af tijdens de hongerwinter van 1944-1945. Michiel is vijftien jaar oud en belandt eigenlijk tegen wil en dank in de illegaliteit als hij de zorg voor een neergestorte Engelse piloot op zich moet nemen. Als tiener maakt Michiel kennis met de verschrikkingen van de oorlog die overal slachtoffers maakt, ook dicht bij huis. Als jonge verzetsman moet Michiel keuzes maken. Hoe houdt hij zijn illegale activiteiten verborgen en wie kan hij vertrouwen? Michiel leert dat niet alles is zoals het lijkt.

Het boek van Jan Terlouw is bewerkt door Wessel de Vries. "Een boek en een toneelstuk zijn natuurlijk twee heel verschillende dingen, maar Oorlogswinter leende zich er goed voor", vertelt De Vries. "Het is een soort thriller. Wat is er nou precies aan de hand? Het is een soort whodunit, een heel spannend boek."

Jan Terlouw

Aan De Vries en Versteeg de taak dat spannende verhaal naar het theater te brengen. "We zijn bij Jan Terlouw geweest. "Hij werkt mee en hij volgt het. Hij heeft de eerste versie van het script en daar was hij wel blij mee", vertelt De Vries. "Hij vindt het spannend om te zien hoe het er uit gaat zien op het podium."

Dat laatste is voor Versteeg en De Vries ook nog best wel heel spannend. Zo moet er goed worden nagedacht over hoe de verschillende locaties waar het verhaal zich afspeelt goed naar het theater worden gebracht. Want Michiel is in in het verhaal binnen enkele uren op meerdere plaatsen. Bijvoorbeeld eerst bij een boerderij en dan weer in Zwolle om te eindigen in een bos.

Oorlogswinter wordt door De Jonge Honden uit Zwolle naar het theater gebracht (Foto: De Jonge Honden)

"Het voordeel van theater is dat het er daar allemaal wat minder realistisch uit hoeft te zien dan in een film. "Als wij zeggen dat we in het bos zijn, zijn we in het bos", legt De Vries uit. Benieuwd naar het eindresultaat? De familievoorstelling gaat op zondag 29 maart in première in Schouwburg Odeon in Zwolle. Daarna gaan de Jonge Honden met het stuk op tournee door Overijssel. De kaartverkoop start morgenochtend om tien uur.